聖誕親子食譜｜聖誕樹曲奇食譜 做法簡單 7個步驟 聖誕氣氛Up！

聖誕節快到了，相信大家也會製作有關聖誕節的食物。筆者這次製作了聖誕樹曲奇，做法很簡單，7個步驟即成！

資料來源：Nicky愛Baking



聖誕樹曲奇材料

無鹽牛油：100g

糖粉：40g

全蛋液：36g（要室溫）

低筋麵粉：100g

抹茶粉：5g

裝飾：白巧克力、手指餅乾、糖珠

聖誕樹曲奇步驟

1）牛油室溫放軟，用手按下有深深的手指印便可以打發

2）加入已過篩嘅糖粉，並用刮刀拌匀，有助避免打發時粉末飛濺到周遭

3）用手提電動打蛋器，開中速打至白色。並分3至4次加入蛋液，每次打發時要留意牛油與蛋液融合，才能加入蛋液

4）加入已過篩嘅低粉類和抹茶粉，以切拌方式攪拌混合，直至不見乾粉即可（切勿過度攪拌，避免起筋影響口感）

5）用中號8齒花咀，將花咀安裝到裱花袋，再倒入曲奇糊，並擠出聖誕樹形狀。其後，將手指餅放到曲奇中間位置

6）預熱焗爐，其後以150度烤20分鐘（時間溫度根據自家焗爐而設定）

10）曲奇餅乾出爐放凉後，溶化白朱古力並倒進裱花袋，趁巧克力還未凝固時撒上糖珠

《本文獲Nicky愛Baking授權轉權》

點擊即睇「2022 聖誕親子好去處」↓↓↓