聖誕親子食譜｜聖誕樹曲奇食譜 做法簡單 7個步驟 聖誕氣氛Up！
撰文：阿言
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聖誕節快到了，相信大家也會製作有關聖誕節的食物。筆者這次製作了聖誕樹曲奇，做法很簡單，7個步驟即成！
資料來源：Nicky愛Baking
聖誕樹曲奇材料
無鹽牛油：100g
糖粉：40g
全蛋液：36g（要室溫）
低筋麵粉：100g
抹茶粉：5g
裝飾：白巧克力、手指餅乾、糖珠
聖誕樹曲奇步驟
1）牛油室溫放軟，用手按下有深深的手指印便可以打發
2）加入已過篩嘅糖粉，並用刮刀拌匀，有助避免打發時粉末飛濺到周遭
3）用手提電動打蛋器，開中速打至白色。並分3至4次加入蛋液，每次打發時要留意牛油與蛋液融合，才能加入蛋液
4）加入已過篩嘅低粉類和抹茶粉，以切拌方式攪拌混合，直至不見乾粉即可（切勿過度攪拌，避免起筋影響口感）
5）用中號8齒花咀，將花咀安裝到裱花袋，再倒入曲奇糊，並擠出聖誕樹形狀。其後，將手指餅放到曲奇中間位置
6）預熱焗爐，其後以150度烤20分鐘（時間溫度根據自家焗爐而設定）
10）曲奇餅乾出爐放凉後，溶化白朱古力並倒進裱花袋，趁巧克力還未凝固時撒上糖珠
《本文獲Nicky愛Baking授權轉權》
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