夫妻不堪長期照顧 困認知障礙老父在陽台9天致死 判處9及10年徒刑

照顧患重病家人雖身心俱疲，但若不謹慎應對，便會釀成悲劇。台灣桃園市一對夫妻因長期照顧患有認知障礙症的八旬父親，面對沉重壓力，將老父關在家中陽台9天後死亡。夫妻二人在台灣高等法院二審分別判處9年和10年。



綜合台灣媒體報道，台灣桃園市徐姓男子與陳姓妻子為患有認知障礙的陳姓八旬父親的女婿和女兒，三人於桃園市一居所同住。該父親除患有中度認知障礙，也有四肢萎縮、無法站立及未能自理大小便等情況。

患有八旬老父被女兒和女婿困在陽台9天後，因身體狀況急速惡化導致死亡。（photoAC圖片）

對認知障礙老父施加毆打辱罵 終因急性腎衰竭死亡

二人照顧父親面對沉重負荷，在去年7月將父親困於家中陽台9天。父親被困期間，夫妻二人每天只供一餐飯，甚至讓他蹲或躺在大小便中。二人為父親清潔身體和清理排泄物時，又對其施加毆打、辱罵和恐嚇。該父親肺部本已患病，在被困期間情況惡化，出現呼吸問題但女兒跟女婿疏忽下未有注意情況，沒有及時送父親往醫院接受治療。父親後因肺部疾病、肌肉萎縮、營養不良、免疫力下降引致肺炎併發及橫紋肌溶解症等，導致急性腎衰竭死亡。

桃園地方法院本判處二人12年徒刑，昨天（7日）台灣高等法院撤銷原審改判徐姓男子10年徒刑及陳姓妻子9年徒刑。台灣高等法院審理認爲，二人拘禁父親致死有違人性尊嚴，手段惡劣，但二人在缺乏專業知識下長期照顧認知障礙患者，仍願意承擔壓力，加上二人承認犯行，故撤銷原審改判。

相關閲讀：張偉文失智｜曾以頭撞牆自殘 認知障礙症知多啲 日日飲茶可預防？

按圖即看認知障礙症的三個階段👇👇👇

+ 2

初期



患者的學習與記憶障礙會愈來愈明顯。難以記起短期記憶，但長期記憶、語意記憶和工作記憶（如何吃飯）影響較少。這個時期，患者通常能表達簡單的想法及獨立地完成很多事情，但是大部分需要認知力的活動可能需要他人協助。

中期



中期患者的「認知」、「判斷力」和「理解能力」出現嚴重障礙，失去自理能力及進行大部分日常活動的能力。無法想起詞彙及經常用錯字詞，漸漸亦失去讀寫能力。難以完成複雜的動作，容易跌倒。記憶力再下降，可能無法認得親近的家人，也更難喚起長期記憶。

另外，患者的情緒不穩定，容易「鬧情緒」。對照顧者的要求，例如家人提點加衣時，會表現「冷淡」和「不合作」等。情緒不穩令患者容易失控，有些會出現行為問題，例如：突然哭泣、易怒、遊走、突發的非故意攻擊行為或拒絕接受照顧。

晚期



晚期患者腦部萎縮，相繼失去記憶系統、認知及其他大腦的功能。患者失去所有照顧自己的能力，需要完全依賴照顧者。完全不能分辨所有認識的人、時間或地方。

語言能力退化至說簡單的詞語或單字。頻密出現行為問題，包括坐立不安、沒有方向感、常迷失方向、遊走、易激動、驚恐、幻覺、幻聽、妄想、混亂及抑鬱等。

腦退化自我檢測：（按圖👇👇👇）

+ 8

▼同場加映：如何預防失智症？（按圖👇👇👇）

+ 5

點擊即睇「2022 聖誕親子好去處」↓↓↓