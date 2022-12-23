小朋友食乳酪唔一定健康 中醫提醒脾氣不足不宜多吃 或會引致問題

乳酪含有益生菌，營養豐富，好味又健康。很多家長會選擇給小朋友吃乳酪當作早餐或茶點，但小朋友是否適合吃乳酪呢？中醫表示要根據孩子的情況而定，家長需觀察小朋友的身體狀況決定是否適合吃乳酪。

資料來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師



乳酪益處多多，不但含有益生菌和豐富蛋白質，有助腸胃健康，還能增強免疫力，保持骨骼健康。雖然吃乳酪對健康相當有益處，但中醫指出，即使是有營養的食物，如果入到腸胃，但消化不到，會變成廢物，甚至會令自己生病。

為了更容易理解，用以下食物作比喻，將消化能力數字化，數字越細代表越易消化：

粥、母乳 用 1分力

麵、飯 用 2分力

雞肉 用5分力

牛奶 用 8分力

乳酪 用 9分力

豬扒 用 10分力

雪糕 用12分力

（photoAC）

當然，在分辨食物是否適合孩子吃前，我們也要知道食物的簡單屬性。

所有奶類製品，尤其是牛奶，屬性偏濕，加上生冷，就更難消化。《本草經疏》提到：「牛奶味甘、微寒無毒、養血脈⋯但脾虛作瀉不得服、冷痰積飮者忌之」由此可見，牛奶偏陰，陽氣足（消化好）才能消化。

雖然便便某程度上可以反映孩子是否健康，但即使孩子有便便去，家長也不要太開心。如果孩子是屬於水樣便便就要留意，有機會是因寒濕所引致的。如果是香蕉型便便，那就不用太擔心。

而且，南方天氣普遍多濕，因此中醫建議應該以米食為主，不宜多吃奶類製品，尤其是脾氣不足者，以免濕困脾胃，助滋生痰。

中醫個案分析

一位5歲小朋友，媽媽經常讓他吃麵包和乳酪當作早餐。小朋友體形較小，胃口不佳，3天-5天都未能排便，口中有酸氣，舌邊有齒痕。這些都是脾虛濕重的現象。

媽媽宜讓孩子改為以米為主糧，令身體不要積濕，再吃健脾化濕的東西，如淮山之類的食物，確保脾胃功能正常，才可令身體吸收食物中的營養。

如果小朋友身體消化不好，又有透明或白痰，就不適合吃乳酪等奶製品。另外，如果冬天期間又或者開始排寒過程，絕不適宜吃奶、甜、凍類食品 （如：乳酪、雪糕）。

總之，孩子適合吃甚麼，或吃甚麼會消化不良，其實需要通過父母的觀察而定。若消化不好就會堵住身體吸收營養，也會影響身體、心智等發展。

資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載

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