大雪24節氣 中醫建議避吃2種食物 免損傷脾腎 附3款湯水食療推介

來到「大雪」節氣(12月7日)，是二十四節氣中的第二十一個節氣，冬季的第三個節氣。「大雪」時節，中國大部分地區已進入寒冷冬季，北方一些地區最低温度都降到了0℃或以下，而香港的氣溫亦會顯著下降。氣候寒冷，陰盛陽衰，康河中醫診所註冊中醫師陳婉華建議「大雪」 飲食調養，養生的基本原則是要順應體內陽氣的潛藏，斂陰護陽。在飲食調養上，需注意以下三點：



1. 食宜溫補

根據中醫「虛則補之，寒則溫之」的原則，在飲食中可增加溫性、熱性、特別是溫補腎陽的食物進行調理，以提高機體的耐寒能力。在「食補」上，應供給富含蛋白質、維生素和易於消化的食物。如粳米、玉米、小麥、黃豆、豌豆等穀豆類；韭菜、大蒜、蘿蔔等蔬菜；羊肉、牛肉、雞肉、鯉魚、鰱魚、蝦等肉食；橘子、椰子、菠蘿、桂圓等水果。此外，飲食調養亦須根據不同體質需要，施以不同的調養方法。

2. 少食鹹味食物，適當增加苦味食物以養心氣

中醫古籍《遵生八箋》中記載：「冬月腎水味鹹，恐水克火，故宜養心」。冬季為腎經當令之時，腎水太旺易克心火，鹹入腎，苦入心，因此，為防止心火不足，在冬季應適當減少鹹味食物及多些吃苦味食物。

3. 少吃寒涼以及生冷的食物

生冷食物多具滑利之性，冬天氣候寒冷，如果過食寒涼生冷，以致損傷脾腎之陽，可造成中氣下陷、形寒肢冷或大便溏瀉等症狀 。

大雪24節氣湯水及食療

1. 核桃栗子雞湯

材料︰核桃仁30克、栗子50克、雞肉250克。

做法：先將以上材料洗淨。核桃仁放入沸水鍋中焯一下，去皮；栗子浸熱水去衣，洗淨；雞肉切塊，汆水。將所有材料放入鍋中，加入2公升清水。大火煲滾後，轉中小火煲1小時。適量鹽調味即成。

功效：核桃仁味甘、性温，入肺、腎、大腸三經，《本草綱目》記載其可「益命門，利三焦，温肺潤」。栗子性溫，味甘平，入脾、胃、腎經。 《名醫別錄》記載：「栗子主益氣，厚腸胃，補腎氣，令人忍飢。」雞肉味甘、性溫，可益氣、補精、填髓。總而言之 ，此湯方具有健脾益胃，溫腎助陽之功。

2. 山藥芡實粥

材料︰新鮮山藥(淮山)150克，芡實20克，熟雞蛋黃 1枚，粳米100克

做法：將山藥去皮，洗淨，切片。芡實洗淨，用水浸30分鐘備用。粳米淘洗後與淮山、芡實同入鍋中，加適量清水煎煮，待粥快成時，將熟雞蛋黃捏碎放入，煮兩三沸即可。

功效：山藥，味甘、性平，可健脾、補肺、益腎，《神農本草經》記載其「可補虛羸。除寒熱邪氣，補中，益氣力」；芡實味甘、澀，平。歸脾、腎經，具有益腎固精、補脾止瀉、除濕止帶之功。《本草求真》 記載「其味甘補脾，故能利濕，而泄瀉腹痛可治；惟其味澀固腎，故能閉氣，而使遺帶小便不禁皆癒。」雞蛋黃味甘、性溫，《本草綱目》言其可「補陰血，解熱毒，治下痢」。以上材料與粳米相合共煮為粥，可起到健脾、補腎、養血之效。

3. 羊肉山藥粥

材料：瘦羊肉50g，山藥末30g，枸杞子10克，梗米100g

做法：將羊肉洗淨，搗爛，加山藥末、粳米一同煮粥，待粥七分熟時，加入枸杞子。熟後加適量鹽調味。

功效：羊肉味甘、性溫，可健脾溫胃、溫腎助陽；山藥味甘、性平，歸肺、脾、腎經，補脾養胃、生津益肺、補腎澀精，《本草綱目》言其可「益腎氣，健脾胃，止泄痢」。枸杞子味甘、平。歸肝、腎經。 《醫學衷中參西錄》記載其「為滋補肝腎最良之藥」。 以上材料與粳米共煮為粥，可共奏溫補肺脾腎之效。

以上資料僅供參考，如有疑問請向註冊中醫師查詢。

點擊即睇「2022聖誕親子好去處」↓↓↓