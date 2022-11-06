立冬24節氣│中醫建議兒童不宜吃這個易生痰 推介2款健脾益氣湯水

今年11月7日是「立冬」，「立冬」是進入冬季的開始，潮濕的南風減退，伴隨乾燥的北風增多，氣溫會明顯的下降。註冊中醫師劉明旺指「立冬」時節的養生，首重飲食調攝，略為進補。由於小朋友生理上有肺脾不足；易寒易熱；易虛易實的特點，所以進補之餘，更要小心照料日常起居。他特別為大家推介2款「立冬」宜飲用湯水，同時提醒家長注意小朋友飲食及作息上應注意之宜忌。



康河中醫診所 註冊中醫師 劉明旺醫師《黃帝內經》四氣調神大論篇：「冬三月，此為閉藏。水冰地坼，勿擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣極奪。此冬氣之應，養藏之道也；逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。」此文的意思是，冬季是陽氣閉藏，腎氣固藏之季節，立冬時節的養生，首重飲食調攝，略為進補。但小朋友生理上有肺脾不足；易寒易熱；易虛易實的特點，所以進補之餘，更要小心照料日常起居。

小朋友抵抗力較弱，立冬後，日常調護要多加注意，以下有數項溫馨提示：

1. 早臥晚起，因應日照時間而作息。小朋友宜早睡，不捱夜；宜晚起，保證充足睡眠。早晚氣溫較寒冷，合適的作息時間，能充分保養身體。

2. 早晚天氣轉變急速，小朋友的衣物應以輕軟為原則，使四肢能活動自如，衣着𣎴宜過多，應隨氣溫的升降而減增。

3.多做運動及曬太陽。在戶外活動，有利骨骼發展，可鍛鍊孩子對溫度改變的適應能力，加速新陳代謝，增強心肺功能。

小朋友飲食上宜忌注意：

1. 秋冬交接，小朋友肺臟嬌嫰，形氣未充，抗病力差，易受外邪侵襲，如外感未清，不宜進補。

2. 小朋友脾常不足，脾胃虛弱，調護失當，則容易引起脾胃病症，要少吃肥膩及難消化的食物。另外，甜食亦易滯脾胃及引起濕痰，小朋友應少食甜品、糖果、朱古力等。

3. 冬季的主氣是寒，既寒冷且乾燥。皮膚容易發癢乾裂，要及時補充水分，同時多吃時令水果蔬菜，例如橙子、柑橘、梨子、山藥、栗子、芋頭、西蘭花等等，增強身體抵抗力。

湯水推介：

1.四神湯

小朋友脾常不足，進補以平補為主，立冬以「四神湯」給小朋友喝，健脾胃為主，對消化有幫助。是一種適合全家大小食用的藥膳。

材料：山藥 20克、茯苓 20克、芡實 20克、蓮子 20克

瘦肉酌量(四両至半斤) 汆水備用

做法：凍水適量加以上材料，大火煲滾後，轉中火煲1小時，熄火前加入適量鹽調味，合一家大小飲用。

2.椰子烏雞湯

待小朋友腸胃改善及沒有感冒時，可略為進補，介紹一款「椰子烏雞湯」，可以健脾益氣、滋陰補血，適合一家大細進補。

材料：椰子1個連水、雪耳1朵、甘筍1條、烏雞1隻去皮斬開數件與瘦肉酌量(四両至半斤) 汆水備用。

做法：凍水適量加以上材料，大火煲滾後，轉中火煲1.5小時，熄火前加入適量鹽調味即可。

*以上資料僅供參考，如有疑問請向註冊中醫生查詢。