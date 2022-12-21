燉肉汁｜滋補元氣、補身 中醫解構燉肉汁注意事項及適合飲用人士

撰文：阿言
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坊間很多家庭也會選擇燉肉汁，望恢復元氣，強身補體。這次找來趙仕祥註冊中醫師解構燉肉汁功效、應選哪類肉類來燉肉汁，拆解是否人人也適合喝燉肉汁。若然小朋友要飲用燉肉汁，份量或選材方面也是否要調節呢？

燉肉汁功效

普遍人認為燉肉汁有助修復元氣、強身健體，而且大小朋友也適合飲用。趙仕祥中醫師受訪時表示肉類在中醫養生中謂血肉有情之品，燉肉汁既可滋補元氣，又可強身健體。燉肉汁適合身體較弱、平素易病、甚至時常傷風咳嗽的小朋友與老人家飲用，有增強抵抗力之功效。

(圖/photoAC)

燉肉汁選材推介 若孩子飲用要慎選食材

選材各有不同功效，大多以豬，雞及魚為主。中醫認為豬肉性平味甘，具有滋陰養血，潤燥益氣、健脾補腎、排水消腫之功效；而雞性溫、入脾胃經，具有溫中養氣、尤其具補腎作用，適合虛弱體質，或病後初愈人士。

若然是小朋友食用，應以平和為主，如豬肉、雞肉。可以加入淮山、蓮子等同煲，以補脾益胃。但注意的是，牛和羊等比較較燥熱，小朋友食用則盡量要避免或減少。

大小朋友也適合飲用燉肉汁

小朋友脾胃發育未成熟，飲肉汁比直接吃肉更易於吸收當中營養。

燉肉汁同時適合手術後康復中、或需熬夜而常睡不好、甚或工作辛勞沒精神的人士；而坐月中的媽媽飲用，可以大補元氣、快速補充體力、調養身子。

部份人不宜飲用 或有機會拖長疾病

一般外感熱病、瘡瘍之症，不宜自行飲用，需醫師指示較穩妥。

由於肉汁含有補益性質，凡有外感、瘡瘍之症避免服用，否則容易引致宿疾或延長。中醫的術語有謂「閉門留寇」，意思是比喻把寇賊關到屋裏。也就是説有病邪入體內的時候，治療若先施行補虛之法，就會增強身體保護力，等於是閉了門，將病邪留在體內，那就很難驅除。因此邪盛體虛時治療首當祛邪，多不先行進補。

香港註冊中醫師趙仕祥博士

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