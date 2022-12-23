天主教領島學校1月中恢復全日制面授 校長用一招釋除家長學生疑慮

教育局早前宣佈小學達70%學生接種兩針，最快可於12月恢復全日制面授，有學校已率先在12月初落實全日制，但仍有不少學校選擇較後的才恢復全日制面授課堂。天主教領島學校計劃1月18號會恢復全日制課程，校長李安迪希望可以在安排上令學生及家長有更多時間適應。

攝影:陳葦慈



李安迪校長指出大部份家長都喜歡全日制，因為學校悉心編排課堂時間表，「如果好像以前一樣由朝到晚都上堂，功課要留到回家才可以做，相信家長都不贊成。有學生跟我說，如過全日制授課好像以前那樣也會感到害怕，因為就會像疫情前做功課做到八、九點。」

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要顧及SEN學生需要

學校選擇1月18日放農曆新年假前的3日恢復全日面授，是希望用3日時間觀察學生需要，同時有較長的時間進行檢討及安排，李校長說:「有些學校可能在12月1號已經開始恢復全日制授課，其實都是想各持份者做足準備，我們學校的理念是『以人為本』，除了首要以學生為本之外，家長、老師也很重要，我們要觀察學生的身、心理歷程是否配合，所以才選擇一個較適合的日子去做全日制，我們學校的SEN頻譜學生不少，如自閉症、過度活躍症、讀寫障礙，對這類型學生來說，面對這個大的改變時未必會適應到，學校要多做心理上鋪排訓練，才可以令到他們循序漸進地接受全日制面授課。」

天主教領島學校計劃1月18號會恢復全日制課程，校長李安迪希望可以在安排上令學生及家長有更多時間適應。(攝影:陳葦慈)

不忘全日制初心

學校首要之事是在課堂時間上作大調整，變回政府最初剛轉全日制的概念，午飯前完成課程綱的教學，下午做一些課外活動，多元智能，功課輔導等。李安廸校長三年前在疫情前來到領島小學，看到課堂時間表是較舊式，午膳後也需要繼續上多兩堂課，長時間的上課令學生吃不消。

「所以我們全日制的時間表將會是有七節課，每節30分鐘，三節或二節課後有長、短小息，飯後緊接的是一個50分鐘的導修課，硬性規定老師不可以在這個課堂裏教書，也不可以用來追功課，要讓學生有策略地做功課，先做自己不懂得的，那些詞語抄寫、填顏色就放到最後才做。我們投資時間在導修堂，學生的功課壓力相對減少，欠交量減少，對基層學生來說，也不用擔心回家沒有人指導他們。」

不是我們大人想轉就轉

另外，學校會在完堂前用10分鐘時間做一個網上測試，目的是同學老師可以監察自己的進度。「半日課的時候已經進行，全部測試也不計分，可以讓學生向老師發問及查詢自己不懂得的知識，大約12點多就完結。經過兩年前已取得經驗，老師備課目標明顯清晰了，課堂活動是什麼，要將重點放在那裡。」

「我們不能夠以成人的角度去想，想轉做轉，還有好主觀地覺得全日制是可以多些時間，教更多知識，這就是由『我』角度出發，你是否有代入去學生的想法，也不是讓家長投票是否想全日制，因為投票有個好危險的情況的問題，如果有49%的家長反對，51%家長反對，那是否還要公布結果？如果公布，團體就會撕裂，所以我們有一個共識，是基於學生利益與學習為本，當中要關乎學生的心理及生理發展需要，所以我們鋪排在較長的日子才恢復面授課程。」

由於李校長時常到課室觀課，同事亦會向家長提供協助學生恢復全日制的準備，例如提醒學生不要瞓晏覺，希望可以學校做足準備，「我們不想為家長及學生添煩添亂，決定在放新年假前3日恢復面授課程是老師提出，因為我們學校有接近一半的老師未有『看飯』經驗，過去三年有老師流失，有老師退休，而且疫情後用餐也較多考慮，是否用隔板？應否開風扇?」

老師歡迎全日制

羅子晶老師及黃旭俊老師對於學校於1月18日恢復全日制十分支持，他們說:「因為低年級學生的自理能力，特別是一年級缺乏返全日制的經驗，可能會忘記攜帶餐具飯墊，亦都可能不習慣吃訂飯，可能喜歡吃屋企人煮的較多。過往發現小朋友因為吃不慣訂飯而有些情緒，需要協調。而且一年級飯量較少、速度較慢，以前會有高年級的午膳大使協助小朋友，幫忙派飯，也會叫小朋友不偏食。」

雖然恢復全日制後，教職員的工作量的確增多，羅子晶老師及黃旭俊老師亦表示歡迎全日制，「因為半日制的課時短教的內容有限，全日制的課時充足，可以有更多時間教授，現在學生可以自學的我們都會放上網上平台，利用放學或者放假的時間去看片段影片並回答問題，但始終半日制的時間有限，未必可以跟足，時間多了，老師就可以有更多空間去協助學生處理學習上遇到的困難。」

家長:幾年沒有朋輩生活很慘

一、三年級家長的王焌煜家長認為全日制是需要的，「因為我與先生也是上班族，找適合的照顧者是比較難度，可能是我與丈夫分別請假去照顧小朋友，近幾年也是提早放工去接小朋友放學，所以他們返全日後我可以輕鬆一點，時間上亦可更易公司家庭互相配合。因為學校安排下午不用上堂，是安排很多活動給小朋友，增加團體生活這是早幾年都缺乏的，我覺得小朋友的接受度會更高。他們都期待與同學多點相處的時間，因為幾年來都沒有朋輩的生活，這是一件很慘的事。」

一、三年級家長的王太

五年級學生家長李太:「我很期待學校恢復全日制，如果他們可以正常上課，而我的生活也可以恢復正常，我可以去上班、可以有自己的私人時間。我都有問過兒子是否喜歡全日制，他自己都很期待，因為這個階段的小朋友踏入青春期，喜歡與同輩相處，大家之間有共鳴感。學校早前亦都向我們諮詢過，對恢復全日制授課是否存有什麼擔心因素或建議，其實我們最擔心是遲放學回來仍要趕功課，現在得知學校的安排，都很放心。」

五年級學生家長李太

學生:好想多些時間與同學一起

五年級萬仲樑同學原本很擔心要返全日制沒有時間做功課，但後來知道學校安排有接近1小時的做功課時間及多元智能堂就變得很期待。原本很擔心沒有時間做功課，但後來知道學校安排有接近1小時的做功課時間及多元智能堂就變得很期待。

五年級萬仲樑同學

六年級梁淑嫻同學喜歡全日制課後學校的安排，「多元智能堂、生命教育課、多元小組活動動………這是我近幾年都沒有參加過的，始終喜歡與同學一起。」

六年級梁淑嫻同學

六年級梁衍晴同學最期待全日制恢復後，學校安排的LBD課程(跨學科動手學習)，「校長會讓我們可以設計自己喜歡的事，我最近設計自己的畢業袍。」

六年級梁衍晴同學

天主教領島學校:

地址:九龍何文田俊民苑

電話:2713 9233