親子食譜｜超可愛兔仔造型紫菜飯卷 顏色豐富精緻 小朋友食欲大增

如果爸媽們在煩惱一日三餐可以煮甚麼東西，動物造型的紫菜飯卷也許是一個不錯的選擇！一名媽媽在Facebook專頁分享了「兔仔造型紫菜飯卷」的食譜，可愛精緻的造型配上豐富的顏色，小朋友見到必定食欲大增！掌握做兔仔造型後，還可以嘗試做熊仔紫菜飯卷，孩子看到各種造型的紫菜飯卷，一定會讚不絕口！

（資料及圖片獲許許與小Bella授權轉載）



Facebook專頁「許許與小Bella」版主喜歡分享食譜，這次分享的「兔仔造型紫菜飯卷」雖然比較花時間和心機，但偶爾做給孩子吃，他們必定會很開心！如果小朋友有偏食問題，不妨也嘗試以下食譜，也許孩子看到如此可愛的造型，會食欲大增呢！

兔仔造型飯糰

材料：

白飯

紅菜頭汁飯

大方形壽司紫菜

紅蘿蔔條

火腿碎

基本準備：

1.紅菜頭數片加少少水去煮熟，煮好後其汁液可取一兩茶匙，慢慢加入白飯中拌勻至理想顏色便可。（不要一下子加太多以免飯太濕，而且最好趁飯熱的時候加會更吸收）

2.方型紫菜必須買包壽司卷的紫菜，已加工的味紫菜太脆，容易裂。

3.把兩塊紫菜剪成圖示差不多大小的部位。

4.另備一片火腿及一條紅蘿蔔條。

耳朵做法：

1.把白飯平均鋪在3/4的紫菜上（不要太厚），壓平，再鋪上火腿碎，再蓋上薄薄的白飯，把沒有白飯的紫菜蓋過來壓實便可，不用卷。

人字鼻子做法：

1.取適量的白飯放在紫菜上，包卷成實實的圓柱，再切半使兩其攤開成人字。

2.耳、人字鼻完成如圖示。

面部做法：

1.用一半紫菜，於上面前半部分鋪上白飯，在白飯中間放上人字鼻子，於人字鼻子中間放條蘿蔔，然後再鋪上白飯蓋住。

2.把它們卷起，完成後應該是如圖所示，在側面看到蘿蔔鼻及人字咀的位置是正確的。

包兔仔壽司卷做法：

1.將兩塊一半的紫菜用飯粒黏合拼長，在前半鋪上粉紅飯，然後如圖把兔子面部打側面放到粉紅飯中間。

2.在蘿蔔鼻那邊放耳朵。先在接駁位填壓一點粉紅飯，放上一隻耳朵飯卷，然後又填壓一點粉紅飯，再放另一隻耳朵飯卷。

3.再把整條飯卷起壓實，期間留意別把兔子面部弄變形。

4.約2cm厚切一件，可做5-6件。切的時候，記得每切一件都要抺一抺刀上的飯，這樣每件兔子的面部才會清晰。然後放上不同的眼睛紫菜及裝飾便可。

+ 5

學會兔子卷後，相信熊仔卷也會懂得掌握，只是改為醬油飯+鼻子是腸仔而己。見到兔仔或熊仔飯卷，相信小朋友一定會很開心。

《本文經許許與小Bella授權轉載》

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