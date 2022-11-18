親子食譜｜麵包蛋糕卷結合軟熟麵包瑞士卷 滿足小朋友兩個願望

孩子早上吃個豐盛早餐，上學都特別精神爽利。一名育有兩子的港媽，有天兩名兒子分別想吃麵包和蛋糕，為同時滿足兩子願望，於是在家自製麵包蛋糕卷，更將成品跟食譜分享至社交平台，以下為她分享的食譜。

（資料及圖片獲Cobe Lee授權轉載）



喜愛烘焙和烹飪的港媽Cobe育有兩子，平常會親自為兒子做早餐。月初她在社交平台群組「Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區」表示兩名「少爺」有天「一個話想食蛋糕，一個又話想食麵包」。想同時滿足二人願望，Cobe想出結合麵包和蛋糕，成品外層為軟熟麵包，内層則是瑞士卷。Cobe選擇了用朱古力作夾心，不過她分享食譜時表示也可使用另外幾種醬料。

圖片來源：Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區Cobo Lee

瑞士卷材料

A)

蛋黃 2個

鹽 少許

砂糖 17克

低筋麵粉 36克（過篩）

牛奶 20克

食用油 20克

B)

蛋白 2個

砂糖 27克（分3次加入）

C) 朱古力醬/ 花生醬/ 水果醬

做法：

1. 將A部分完全混合備用。

2. 預熱焗爐150度5分鐘，B部分蛋白霜打發成濕性起大彎鈎。

3. 將A麵糊一次過倒入B蛋白霜中，用切拌輕手手法拌匀。

4. 倒入已有烘焙紙的焗盤上（正方形或長方形）整理好表面，焗140度15至20分鐘出爐放涼

5. 打開烘焙紙將醬料鋪平蛋糕表面，然後捲起放進雪櫃備用，再製作麵包部分。

麵團材料

高筋麵粉 135克

低筋麵粉 15克

鹽 3克

砂糖 23克

奶粉 5克

雞蛋 半隻

酵母 2克

室溫牛奶 85克

無鹽牛油 13克

做法：

1. 搓光滑成團發酵第一次約一小時（一至兩倍大）。

2. 取出排氣平均分割7份滾圓狀，蓋上布或保鮮紙，靜止15分鐘。

3. 搓長每個麵團，可包到瑞士卷一圈就可以（如圖）。排好每一條麵團，中間放入瑞士卷，麵團包好瑞士卷後封實口（如圖），封口向下，放下烘焙紙上發酵第二轉。

4. 預熱焗爐150度5分鐘，在發酵完成的麵團上面掃上蛋液。

5. 焗140度20分鐘，出爐放涼。每個焗爐溫度火力各異，需要自行目測調整。

《本文經Cobe Baking授權轉載》