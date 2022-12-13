親子食譜｜港媽分享無辣味日式咖哩飯食譜 加蘋果小朋友食欲大增
撰文：小山
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有甜味的日式咖喱惹味可口，容易刺激小朋友食欲，連吃飯速度都能加快不少！早前有名港媽分享在家自製日式咖喱的教學和食譜。
（資料獲芙芙little kitchen授權轉載）
Facebook專頁「芙芙little kitchen」版主芙芙育有兩女，由於對美食感好奇，經常在家中嘗試研究和烹調不同菜式。她早前在網誌表示特別欣賞日本料理的燉煮菜，因一大鍋菜有肉有汁，既有營養又美味，於是嘗試製作日式咖喱。
芙芙指自己刻意購買有甜味的日式咖喱磚，一點辣味都沒有，而且她還特別在咖喱加入蘋果粒，所以兩名女兒很快就吃掉整碗飯。
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材料：
日式咖哩磚 6粒
雞扒 2件
薯仔 2隻
甘筍 3條
蘋果 1隻
洋蔥 半隻
水 800毫升
醃料：
鹽 2茶匙
糖 1茶匙
胡椒粉 適量
做法：
1. 雞扒洗淨後切塊，抹乾水份用醃料醃30分鐘備用；薯仔、甘筍、蘋果去皮切粒，洋蔥去皮切絲備用。
2. 燒熱油，中火把雞肉煎至兩面金黃後盛起。
3. 同一鍋中熱油，中小火炒軟洋蔥絲，再倒入薯仔、甘筍、雞扒炒一會。
4. 加水大火煮滾後，倒入蘋果粒，轉中火煮15分鐘，中途需撇去泡沫。
5. 倒入咖哩磚拌至完全溶化，中火煮至汁料變濃郁即可。
《本文獲芙芙little kitchen授權轉載 》
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