港媽分享1招令孩子摩打手做功課「別無限拖延，讓他着緊學習」

現今孩子課業繁重，做功課做到晚上10時竟屬閒事。Facebook專頁「Suetleimama雪梨媽媽」版主育有兩女，上月她上載了一則帖文，分享讓孩子積極做功課和溫習的心得，表示方法對女兒奏效，勉勵家長尋找合適的教養方式。



Facebook專頁「Suetleimama雪梨媽媽」版主雪梨媽媽育有兩名女兒，長女言妹妹今年就讀小二。陪伴女兒經歷一年多的小學生活，雪梨媽媽悟出一個道理：「不要讓孩子無限拖延，要讓她自己着緊學習。」

以往曾花兩、三小時才完成功課

小學生活每天都有不少功課，雪梨媽媽稱過往「快則半小時做好，但拖延起來分分鐘要兩三小時。」作爲雙職父母，下班後已感到疲憊，還有「加班」處理孩子的功課和協助他們溫習，雪梨媽媽直言過往曾經碰壁。碰壁過後，她終究領略到提升言妹妹做功課和溫習的動力的有效方法，就是獎勵。「假如學校老師的印仔貼紙是孩子追求的，那港媽我就以high tea 甜品作學習動力吧。」

限時完成溫習和做功課目標 母女開心嘆下午茶

雪梨媽媽憶述某個周末跟言妹妹溫習默書，她決定跟女兒「約法三章」，訂立溫習時限目標，如果能夠在當天下午三時前完成功課和溫好默書，就可以去吃下午茶。「當下言妹妹好似摩打手咁做功課，計數快而準，抄詞語速度係平時三倍，仲鬧阿妹『你唔好嘈住家姐溫書啦！』」最終言妹妹成功完成目標，母女二人開心地「撐枱腳」吃下午茶。「當然，我們不可以每個星期以吃甜品作獎勵，但這次的經驗提醒我鼓勵比責罵更能提升小朋友的自信，長遠更有利他們的學習！」

女兒主動積極默書，成績有所回報，雪梨媽媽指言妹妹是次默書得到好成績，更令她欣慰的是，「孩子臉上的笑容不騙人，笑容在收到默書成績跟食tea時一樣燦爛。」

母女都為默書取得好成績感到高興。（圖片獲Suetleimama 雪梨媽媽授權轉載）

父母不是全能 教養路學習尋覓有效方法

雪梨媽媽坦言父母與孩子相處時失去耐性大發雷霆何其容易，但換來的只是孩子感受到父母脾氣暴躁繼而嚎哭，父母隨之也後悔自己對孩子過於兇惡和擔心孩子承受太大壓力。雪梨媽媽也是在教養路上碰過壁才找到對自己女兒有效的教養方法，所以她勉勵一眾家長：「我們都不是全能父母，孩子學習時我們也在學習，一起be a better me吧！」

《本文内容獲Suetleimama 雪梨媽媽授權轉載》

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