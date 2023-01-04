親子好去處｜全港11個必去商場遊樂場 4.8米彩虹滑梯、50米攀爬牆

小朋友最喜歡去遊樂場玩，香港也有很多不同類型的遊樂場滿足孩子的需求。商場內的遊樂場是不少爸媽的首選。這類型遊樂場的好處就是玩後可以直接到商場逛街或用餐，如果突然下雨、太熱或太冷想休息一下時，也可以立即回到商場內，而且廁所、育嬰設備都比較齊全。小孩放電，大人逛街，可以一次過滿足兩個願望！

資料及圖片授權：暴龍媽媽



圓方 平台兒童遊樂場

暴龍媽媽覺得最好玩的商場遊樂場之一，設施不是一般的罐頭遊樂場，佔地大，有許多新穎的遊樂設施，還有幼兒區，不過這個遊樂場長期多人。

如何前往：

港鐵 柯士甸站B5出口、九龍站C出口

葵芳新都會廣場 歷奇樂園

絕對是香港難得一見的大型戶外放電樂園，源自芬蘭 6.5米高的大型遊樂設施，以可愛的巨型蔬果為造型，集結了不同的遊具，好玩度100分！

如何前往：

港鐵 葵芳站D、E出口

慈雲山中心 歷奇樂園

這個引入新加坡遊樂場設計，歷奇樂園散發滿滿的設計感，有大型波浪繩網陣、定時灑水的嬉水裝置、橫跨兩層的巨型滑梯、戶外彈床，小朋友絕對會玩到斷電！此外還有幼兒專屬遊樂區啊！

如何前往：

港鐵 黃大仙站E出口轉乘37M小巴

奧海城 奧海公園

這個遊樂場位於非常隱蔽的位置，佔地不大，但臨近商場（奧海城二期餐廳「利寶閣」旁有樓梯走上去一開門就是了）。其實也就是一般公園，但至少在這個位置能提供一個給小孩放電的地方，也十分不錯了。

如何前往：

港鐵 D3出口

沙田新城市廣場 史努比開心世界

這個遊樂場雖然有點殘舊了，但設施多又好玩，拍照打卡位也很多，只可惜長期都很多人，假日更是人山人海。遊樂場有免費的船仔可以搭，不過也很多人排隊。

新城市廣場的3樓平台增設幾個彈跳小山丘，如果經過可以順便去看看，位置就是跟史努比樂園同一層往平衡車樂園方向走，靠近帝都酒店的戶外位置。

如何前往：

港鐵 沙田A3出口

山頂廣場 感官遊樂場

隨著2019年山頂廣場重新裝修，附設的遊樂場也跟著翻新升級。雖然地方不大，但以新式感官遊具為主，可以帶小朋友搭乘山頂纜車後，來個山頂一日遊，順道來這放電。

如何前往：

新巴15線

九龍灣Megabox 室內遊樂場

一個小小的遊樂場，以森林動物為主題，遊具尤其適合幼兒（大孩子可能不夠放電）。Megabox本身也是以親子定位，如果有帶小孩過來，也可以順便來玩看看。目前開放資訊是星期六、日&公眾假期才有開放。

如何前往：

港鐵 九龍灣A出口

荃灣愉景新城 鯨魚花園

除了造型吸睛可愛的木製大鯨魚，長頸鹿造型的滑梯也十分可愛，而且它是半戶外空間，不怕日曬雨淋！

如何前往：

港鐵 荃灣站A3出口

K11 MUSEA 孔雀遊樂場

外型超吸睛的孔雀滑梯，足足一層樓高，超級刺激！不過這個遊樂場需要消費才能進去玩。（以電子付款形式購物滿HK$300）但好處是這個它有嚴格的人數控制，絕對不會人擠人。

如何前往：

港鐵 尖沙咀站E出口、港鐵尖東站J1及J2出口

《圖片及資料獲暴龍媽媽授權轉載》

推介2個已翻新的商場遊樂場

旺角新世紀廣場 MOKO動樂園

全場佔地約18,000尺，提供玩樂、探索、教育、休憩和打卡等多元化消閒體驗，其中包括有近50米的全港最長攀爬牆、8米高的大型遊樂設施、由山丘及山洞組成的探索隧道及６組不同高度的滑梯。

如何前往：

港鐵 旺角東站D出口、旺角站B3出口、太子站B2出口

荃灣廣場 PLAY GARDEN

PLAY GARDEN翻新後以色彩繽紛的彩虹為遊樂場主題，分為3大區：「空中彩虹遊玩區」、「雲下休閒區」、「打卡區」。其中最受歡迎的是高8米的「彩虹晴空塔」，設有3條滑梯，其中2條分別高達4.8米和3.3米，適合喜歡刺激的小朋友。

如何前往：

港鐵 荃灣西站A2出口

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