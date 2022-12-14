親子好去處｜昂坪360全新「全景纜車Crystal+」 飽覽大嶼山美景

全景纜車Crystal+ 將於大嶼山上空耀目登場！昂坪360 繼推出水晶纜車後，今年再推出全新纜車－全景纜車Crystal+，車廂底部及車廂四面均採用全透明玻璃，令纜車的視野景觀高逾8成，置身當中猶如凌空飛越群山大海，讓賓客360度全方位飽覽大嶼山美景！「全景纜車Crystal+」於法國及意大利製造，相信是全球同類型車廂中擁有最大車廂空間的纜車，更在2022年12月10日開始正式投入服務！



昂坪360坐擁大嶼山廣闊莊麗美景，繼推出透明車底的水晶車廂後，今年新登場的「全景纜車Crystal+」，為賓客帶來「更水晶」的享受。「全景纜車Crystal+」車廂底部及車廂四面均採用全透明強化玻璃，置身當中的賓客可擁抱環迴360度的全景視野，飽覽港珠澳大橋、香港國際機場及天壇大佛等綺麗景色；此外，「全景纜車Crystal+」採用的設計，令纜車內的視野景觀超過8成，精選的玻璃格外晶瑩剔透，令視野更為清晰。

「全景纜車Crystal+」

「全景纜車Crystal+」車廂幾乎全透明的設計，讓賓客可全方位拍照打卡，在車廂內每個角落，均可輕易拍攝到「無瑕疵」全景照。每部「全景纜車Crystal+」車廂載客量上限為10人（載重量為750公斤），讓賓客盡情享受美景，與親友打卡歡聚。

聯同歐洲專家共同研發 法國及意大利製造

「全景纜車Crystal+」共有7部車廂，相信為全球同類型擁有玻璃車身和車底的纜車中，車廂內空間面積最大的纜車。於歐洲研發的「全景纜車Crystal+」全程由昂坪360的工程團隊與德國獨立專家共同監督，整個研究至生產過程共花逾2年，並由意法纜車專家主理。

「全景纜車Crystal+」的整體車廂由法國纜車製造商Sigma設計及製造，完全符合歐盟標準，並已獲當地的纜車認證；Sigma亦已根據歐洲聯盟執行委員會（EC）的要求，讓「全景纜車Crystal+」通過必要的安全測試，並獲得相關認證。車廂抵港後再次進行相關測試，報告及細節已交往相關政府部門檢視及審批，結果全部符合安全標準。

「全景纜車Crystal+」

昂坪360於2006年啟用初期只有標準車廂，3年後加設水晶車廂，車身外型與標準車廂相若，底部則採用了強化玻璃；目前標準車廂有65部，水晶車廂有36部，而7部「全景纜車Crystal+」車廂投入服務後，昂坪360將共有108部纜車服務賓客。

「全景纜車Crystal+」新體驗來回纜車（全景及標準）纜車門票票價為成人360元，小童235元，長者280元。單程全景纜車私人包廂（最多可載10名乘客）票價為2,850元。

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