01親子送禮：香港挪亞方舟甜趣春日藝萌遊　DIY新春甜點萌兔手作

農曆新年就快來臨，香港挪亞方舟於2023 年1月21日至 25日及28日至29日（年三十至初四及初七至初八），為大家帶來特別活動「 甜趣春日藝萌遊 」 。大家可在春意滿溢的佳節， 一齊發揮廚藝親手炮製「甜脆雪花酥」 ；再以點點心思巧製「萌兔造型擴香石」並添上自選香薰精油化作窩心小禮傳達滿滿祝福。 亦可自創新春特別版啤啤熊毛公仔 為此小伴偶添置傳統新裝去拜年 。於特定日子更可穿梭 「 新春藝萌創意市集 」，於一眾本地品牌中，發掘一系列驚喜萌物 ，兼為本地創藝達人打氣！



萌兔滿「祝」擴香石D.I.Y.

巧製治癒人心的萌兔造型擴香石，再添上自選的茉莉花、玫瑰或薰衣草味等香薰精油。既可化作窩心小禮，傳達滿滿祝福給摯愛，亦可為家居添上可愛擺設，散發幽香，有助放鬆心情，甜睡入夢。

*另須收費60 港元現金

*適合5 歲或以上之人士

萌兔滿「祝」擴香石D.I.Y.

甜脆雪花酥廚藝坊

發揮廚藝天份，親自炮製春日人氣美點，融入士多啤梨菓乾等食材，匯萃成脆口煙韌而奶香濃郁的雪花酥，小巧精緻，口感層次豐富，滿載甜趣滋味！

*另須收費60 港元現金

*適合5歲或以上之人士

甜脆雪花酥廚藝坊

新春藝萌創意市集

在春意盎然的大自然環境相伴下穿梭創藝市集，於一眾雲集本地創意品牌的藝文精品、萌趣飾物、手工美食及生活用品裡，隨時發掘出連串驚喜寶藏！

*免費入場

*於1月24-25日及28-29日（年初三至四、年初七至八）舉行，由香港基督少年軍協辦。

新春藝萌創意市集

啤啤熊之友製作室

親手製作屬於您的啤啤熊與動物 buddies，獨一無二的可愛玩伴正式誕生，更可為啤啤熊扮靚添新裝，整裝待發去拜年，展開春日愉悅旅程！

*另需收費

啤啤熊之友製作室

除了以上節慶活動，小朋友亦可大玩高卡車享受童趣飛馳樂，體驗翱翔天際旅程，再挑戰火箭主題的遊樂場，一起躍動天與地，激發滿滿能量，迎接新年新氣象。

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全新推出綠意農莊Glamping 締造打卡寫意旅程

想與家人盡情享受與別不同的節慶假期，可考慮預訂由挪亞方舟度假酒店全新推出的「綠意農莊Glamping」度假體驗，率先入住添置星級Glamping 私人豪華露營帳篷的田園主題客房，無論於戶外的寬闊露台或於綠意盈盈的主題客房裡，住客均可無憂無慮地，免卻四處張羅，也盡享露營野趣，感受滿眼大自然的青蔥氣息。加上一系列以小清新文青風的森系佈置，包括軟綿綿的仿小草地、木茶几及多個以鮮果與草木為造型的攬枕及咕臣，既可愛又治癒，大大激發拍攝靈感滿足愛好打卡的慾望。套票更包括漫遊有機農莊及參加窩心手作坊來趟耳目一新的寫意旅程。

「綠意農莊Glamping」主題度假住宿套票於1月份房價由 HK$2,978起 （確實房價按入住人數及日子而不同）。 房間面積約 400平方呎，備有兩張闊落雙人床，適合2至4名住客舒適入住。 客房備寬闊露台及獨立空調系統，並獲 HKQAA衛生抗疫措施認證， 讓住客入住倍添安心。

迎春節慶豐味海鮮自助餐 尋味傳統佳餚

而於農曆年廿九至年初四（2023年1月20日至 25日）挪亞方舟度假酒店之豐盛閣餐廳 特別呈獻「迎春節慶豐味海鮮自助餐」為你精心炮製多款應節的豐盛佳餚、美點及環球美 食，包括分別寓意風生水起的三文魚撈起 、花開富貴的翡翠花姿蝦球 、發財好市大利的 髮菜蠔豉炆豬脷、五穀豐收的臘味糯米飯及傳統紅燒元蹄等。同時亦有各式海鮮如加拿大鱈蟹腳、波士頓龍蝦、麵包蟹及剌身，以及一連串的驚 喜甜品，如榴槤布甸、咖啡甜酒芝士餅、玫瑰紅桑子芝士蛋糕條及松露朱古力撻等，讓食客在壯麗青馬大橋景色下，與摯友親朋共享節慶美饌，感受滿滿幸福滋味！

成人每位$588，3至11歲小童每位$298，持當日挪亞方舟門票 / 挪亞方舟度假酒店 / 馬灣住客可享85 折優惠（另收按原價計之加一服務費）。

【香港挪亞方舟 - 甜趣春日藝萌遊】



．舉行日期：2023年1月21日至25日 及 28日至29日（年三十至初四 及 初七至初八）

．活動期間設有「門票買2送1優惠」：其中兩位入場人士須購買成人正價門票，即可獲贈乙張成人或特惠門票。

．部份活動另需收費 / 需符合特定參加條件

．「新春藝萌創意市集」於1月24-25日及28-29日（年初三至四、年初七至八舉行）

．成人門票正價為HK$198；特惠門票正價為HK$158 （適用於3歲至11歲小童、65歲或以上長者及由香港特區政府 - 勞工及福利局簽發的「殘疾人士登記證」持有者。）；3歲以下幼童免費入場

．可於官網了解活動詳情及預購門票

【綠意農莊Glamping主題客房度假住宿套票】



． 1月份每晚房價由HK$2,978起（確實房價按入住人數及日子而不同）

．包括一晚所選主題客房住宿及獨立戶外豪華露營設施

． 免費於豐盛閣餐廳享用四道菜豐盛晚餐或自助晚餐（視乎入住日子）、精選早餐

． 參加有機農莊導賞團、啤啤熊之友製作室及特飲造型蠟燭工作坊

． 可於官網了解套票詳情及預訂

【迎春節慶豐味海鮮自助餐】



供應期： 2023年1月20日至25日（農曆年廿九至年初四）

時間：晚上6:00至9:00

．成人每位$588，3至11歲小童每位$298

．持當日挪亞方舟門票 / 挪亞方舟度假酒店 / 馬灣住客可享85折優惠 （另收按原價計之加一服務費）

． 可於官網了解詳情及預訂

01親子送禮：香港挪亞方舟門票2張（名額15個）

香港挪亞方舟為大家帶來特別活動「甜趣春日藝萌遊」，除了可與小朋友逛「新春藝萌創意市集」，更可以參加不同工作坊，製作甜脆雪花酥、萌兔造型擴香石、新春特別版啤啤熊毛公仔，喜迎新春。（部份活動另需收費）

只要完成以下簡單步驟，即有機會免費獲得香港挪亞方舟門票2張（1張成人門票及1張特惠門票）（名額15個）。

參加方法：

1. 讚好(like) 01親子Facebook專頁及IG專頁

2. 讚好(like)、分享(Share)此活動帖子(Post)並設定為公開(Public)

3. 在該活動Facebook帖子留言(Comment)及回答帖子內的指定問題，以及標籤(Tag)兩位朋友

👉🏻👉🏻問題：香港挪亞方舟中的甚麼設施或活動最吸引你？👈🏻👈🏻

有獎遊戲日期：1月10日至1月13日

最具心思的15位參加者可獲贈香港挪亞方舟門票2張（1張成人門票及1張特惠門票）。

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