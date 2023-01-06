史丹福棉花糖實驗被推翻 兒童能否延遲滿足原來受父母1個行為影響

聞名已久的棉花糖實驗——1972年，由史丹福大學（Stanford University）的心理學教授Walter Mischel邀請32名（男女各半）來自Bing Nursery School of Stanford University的學童參加「棉花糖實驗」（Marshmallow Experiment ），研究「延遲滿足」 （Delayed Gratification）。實驗期間，學童可選擇立即享用一份零食（棉花糖、巧克力或曲奇），或等待15分鐘後再獲得多一份零食，合共兩份獎勵。Walter Mischel於實驗後持續追蹤研究，發現當年能等待多15分鐘的學童長大成人後有更高的成就（公開試成績較佳或獲得父母較高評價），顯示能延遲滿足的學童發展勝人一籌。此結果一出，部份教育工作者和家長變得更加看重學童的「自制力」，希望學童能多加克制自己，將來更有出色。15分鐘的忍耐和克制力，影響竟然如此巨大？



紐約大學研究推翻實驗結果？

2018年，紐約大學（New York University）三位學者（Tyler Watts，UC Irvine’s Greg Duncan，Haonan Quan）邀請900多位學童參加類似實驗，結果發現學童能否克制自己，延遲滿足，深受其家庭的社經背景（socio-economic background）影響，而家庭背景正是影響學童發展的重要因素。研究發現若母親沒有大專學位，即使學童實驗時能延遲滿足，長大後表現和母親有大專學位（但沒有抵受誘惑）的學童沒有差別。

根據學者推測，家庭社經背景較弱的學童比較不願意等待，因為他們需要面對零食「時有時無」的情況。由於他們延遲滿足的風險較高，相對克制後獲得更多獎勵，更希望先取得眼前利益。另外一個推測指家庭社經背景較弱的父母可能收入不穩定，承諾子女的獎勵有時無法兌現，也促使學童不喜歡等待以獲取更多利益。相反，社經背景較佳的父母能為子女提供較穩定和富足的物質生活，來自這些家庭的學童自然更容易抵受誘惑，因為他們即使沒有第二顆棉花糖，也可以叫爸媽買他們心愛的雪糕。

兒童能否延遲滿足原來深受其家庭的社經背景影響。（photoAC）

能兌現且合理的「獎勵承諾」

以上實驗不但推翻「史丹福棉花糖實驗」的結論：「能克制自己的學童將來表現更佳」，更點出了家庭對學童未來發展至關重要這條金科玉律。如何促進教育公平，令弱勢兒童依然可以一展所長，社會各界必須繼續努力。

與此同時，上述研究的學者推斷學童因為父母時而無法兌現承諾，故此特別不想「冒險」等待的現象，啟發筆者對「獎勵」和「承諾」反思不少。

父母盡力一言九鼎，對子女的「獎勵承諾」將更加有力有效。若父母經常給予無法兌現的承諾，甚至「搬龍門」（moving the goalposts），最終父母將失去一樣可以改變子女行為的好工具。筆者奉勸父母切莫對子女開「空頭支票」，也不要出爾反爾。

除此以外，擬定「獎勵承諾」時也要衡量其實現「風險」。小孩子不是傻瓜，他也會衡量獲得獎勵的成功機會有多大，若獎勵對應的條件太過苛刻，那獎勵承諾則無法發揮作用，形同虛設。孩子也不是飽經歷練的成年人，他們無法感同身受了解「黃金屋」的吸引和「搵食艱難」。與其告訴孩子努力十年八載後可以高薪厚職，不如問問他希望為什麼遊戲充值。由今天起，做獎勵得宜，一諾千金的父母！

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作者簡介

鄧家豪為香港校外教育及培訓專業協會（HKAEEP）創會會長；慈善機構童理心（Kidpathy）創辦人；教育倡行（Edution Network）董事；御學軒教育集團主席兼升學面試首席顧問。香港教育大學在讀教育博士（EdD），畢業於拔萃男書院，十四年間舉辦逾百場家長講座，創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。

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