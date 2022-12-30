親子衝突｜女兒升中期望擁有更多自主權 家長如何應對減低磨擦

單親媽媽面對的壓力真是不少，不僅應付生活所需，更要單獨背負子女教養的責任，情緒出現困擾，可能不容易找人傾訴；就算找到人傾訴，對方亦不一定明白自己。

資料來源：阮慧敏（家庭動力心理治療師 亞洲家庭治療學院會員 香港專業輔導協會認證輔導師）



小朋友升中後面對的轉變可謂不少，重新適應一個新的學習環境，向舊有的朋友道別，可否順利結識一班新的志同道合呢？學習的模式也和小學階段不同。小朋友步入青春期，家長的教養方式也需要調教，青年人期望自主，有足夠空間探索自己，可能不再像從前一樣每件事都和父母表達。對一些做事嚴謹有序，掌控力強的家長來說，可能是一個很大的挑戰。

孩子自我探索期想增強自主權家長若想控制反惹衝突加劇

如果孩子和媽媽傾訴，但換來卻是一份不被明白的感受，甚至被批評，心中當然不好受，更可能與媽媽展開罵戰。孩子可能會選擇自己的方法解決，例如沉迷網上遊戲，在虛擬世界中與一班志同道合，合力作戰，贏取遊戲中的分數和戰利品，享受一份在現實生活上不容易尋找到的成功感，過程既快樂，又可以增加一份被認同的感覺。媽媽可以用一顆同理心，換上另一個角度去了解女兒沉迷網上遊戲的原因，細心聆聽女兒的需要及面對的困難，可能有機會令大家關係好轉。

圖/photoAC

適當冷靜時刻有助減低衝突升溫

女兒亦不要帶着太大的情緒去說話，因為在這樣的情況下一般來說會詞不達意，更加容易觸碰對方的情緒，令情況更加緊張。若然母女之間對處理事情的方法真的出現重大分歧，怒火中燒的時候，其中一方可以考慮先離開現場，好讓自己呼吸一下、飲杯水，冷靜一下。試想想，當你很憤怒時，情況就好像自己的屋子被縱火，你的本能不就是立刻去駁喉救火，而不是去追罵究竟是誰人縱火嗎?

坦誠地、平和地與對方談話

當情緒穩定下來的時候，女兒可以平靜地說出自己的需要和感受，更加重要的是，她可以向媽媽說出自己期望媽媽做什麼，或不做什麼去陪伴自己，讓媽媽更清晰，很多時女兒都只不過是希望被明白、被聆聽，這份真摯的陪伴就已經很足夠了。

多一份支持及接納比起千萬建議來得更有效

長者的人生經驗和生活智慧，是值得尊重的。婆婆如果可以對女兒說聲：「我知道了，不容易啊！」婆婆不需要長篇大論地說教，也未必需要立刻站出來平息母女的紛爭，簡簡單單的支持和接納，也可以給女兒一份無比的力量，沉著應戰，令她知道無論眼前的路有多艱苦，媽媽都會看在眼裏，給予無限的愛護，女兒的困境被明白，情緒比較容易抒發出來，對孫兒的態度亦可能少一點張牙舞爪。

在我輔導的個案中，亦不難看見即使受助者面對情緒困擾，他們都十分感激曾經照顧自己的長者給他們烹調美味的餸菜，給他們一個無微的笑容和擁抱，孫兒將這份愛銘記於心，這份守護給予他們堅定和溫暖的力量去面對當前的挑戰。

家人的關係千絲萬縷，其中一個人的行為和情緒都可以牽動住整個家庭，假如家人遇上不懂如何處理的事情，可以找家庭治療師幫忙。在一個安全和保密的環境下，讓家庭成員將自己的所思、所想和所感表達出來，家庭治療師會透過豐富的經驗和技巧，讓家人明白和傾聽彼此對事情的睇法，更會幫助家庭成員成熟地處理自己當下的情緒，務求令事情不再無限發酵，彼此可以傾出一個平衡而可行的處理手法。家庭才是解決自己問題的專家，家庭治療師以一個中肯的角度，剖析家中各人的糾結，發掘家人所擁有的資源和力量，和家庭一起面對當前的挑戰。

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