親子衝突｜女兒升中期望擁有更多自主權 家長如何應對減低磨擦

撰文：阿言
出版：更新：

單親媽媽面對的壓力真是不少，不僅應付生活所需，更要單獨背負子女教養的責任，情緒出現困擾，可能不容易找人傾訴；就算找到人傾訴，對方亦不一定明白自己。
資料來源：阮慧敏（家庭動力心理治療師 亞洲家庭治療學院會員 香港專業輔導協會認證輔導師）

小朋友升中後面對的轉變可謂不少，重新適應一個新的學習環境，向舊有的朋友道別，可否順利結識一班新的志同道合呢？學習的模式也和小學階段不同。小朋友步入青春期，家長的教養方式也需要調教，青年人期望自主，有足夠空間探索自己，可能不再像從前一樣每件事都和父母表達。對一些做事嚴謹有序，掌控力強的家長來說，可能是一個很大的挑戰。

孩子自我探索期想增強自主權家長若想控制反惹衝突加劇

如果孩子和媽媽傾訴，但換來卻是一份不被明白的感受，甚至被批評，心中當然不好受，更可能與媽媽展開罵戰。孩子可能會選擇自己的方法解決，例如沉迷網上遊戲，在虛擬世界中與一班志同道合，合力作戰，贏取遊戲中的分數和戰利品，享受一份在現實生活上不容易尋找到的成功感，過程既快樂，又可以增加一份被認同的感覺。媽媽可以用一顆同理心，換上另一個角度去了解女兒沉迷網上遊戲的原因，細心聆聽女兒的需要及面對的困難，可能有機會令大家關係好轉。

圖/photoAC

適當冷靜時刻有助減低衝突升溫

女兒亦不要帶着太大的情緒去說話，因為在這樣的情況下一般來說會詞不達意，更加容易觸碰對方的情緒，令情況更加緊張。若然母女之間對處理事情的方法真的出現重大分歧，怒火中燒的時候，其中一方可以考慮先離開現場，好讓自己呼吸一下、飲杯水，冷靜一下。試想想，當你很憤怒時，情況就好像自己的屋子被縱火，你的本能不就是立刻去駁喉救火，而不是去追罵究竟是誰人縱火嗎?

坦誠地、平和地與對方談話

當情緒穩定下來的時候，女兒可以平靜地說出自己的需要和感受，更加重要的是，她可以向媽媽說出自己期望媽媽做什麼，或不做什麼去陪伴自己，讓媽媽更清晰，很多時女兒都只不過是希望被明白、被聆聽，這份真摯的陪伴就已經很足夠了。

多一份支持及接納比起千萬建議來得更有效

長者的人生經驗和生活智慧，是值得尊重的。婆婆如果可以對女兒說聲：「我知道了，不容易啊！」婆婆不需要長篇大論地說教，也未必需要立刻站出來平息母女的紛爭，簡簡單單的支持和接納，也可以給女兒一份無比的力量，沉著應戰，令她知道無論眼前的路有多艱苦，媽媽都會看在眼裏，給予無限的愛護，女兒的困境被明白，情緒比較容易抒發出來，對孫兒的態度亦可能少一點張牙舞爪。

在我輔導的個案中，亦不難看見即使受助者面對情緒困擾，他們都十分感激曾經照顧自己的長者給他們烹調美味的餸菜，給他們一個無微的笑容和擁抱，孫兒將這份愛銘記於心，這份守護給予他們堅定和溫暖的力量去面對當前的挑戰。

家人的關係千絲萬縷，其中一個人的行為和情緒都可以牽動住整個家庭，假如家人遇上不懂如何處理的事情，可以找家庭治療師幫忙。在一個安全和保密的環境下，讓家庭成員將自己的所思、所想和所感表達出來，家庭治療師會透過豐富的經驗和技巧，讓家人明白和傾聽彼此對事情的睇法，更會幫助家庭成員成熟地處理自己當下的情緒，務求令事情不再無限發酵，彼此可以傾出一個平衡而可行的處理手法。家庭才是解決自己問題的專家，家庭治療師以一個中肯的角度，剖析家中各人的糾結，發掘家人所擁有的資源和力量，和家庭一起面對當前的挑戰。

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓

婚姻｜BB出世後越看老公越討厭？4招改善關係　必要時找外人幫忙夫妻關係｜老婆嫌餸菜太鹹嘈交 老公委屈報警：我真心真意咁煮用錯方式表達關心或造成反效果 SEN媽媽分享2大相處方式改善關係港媽煩惱如何令兒子與爸爸更親近 專家指關係疏離 問題可能在媽媽親子關係｜鮑姐精湛演技流露移民潮下長者心聲 感到灰心、被遺棄手足關係｜嫉妒姊姊成績好受寵愛父親過世後妹妹因一句話解開心結皇室專家揭凱特輕鬆處理婆媳關係 緩解老公與父親和繼母關係夫妻關係｜新婚性生活頻率大減丈夫20分鐘完事　妻子心累想離婚
親子
教養
育兒