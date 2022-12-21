SEN｜得知孩子有SEN 媽媽分享曾因懷孕習慣教養方式感内疚和自責

不少家長得知孩子患有SEN（Special Education Needs，特殊教育需要）後，心裏常伴隨著内疚和自責。分別育有SEN孩子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie，分享了知道孩子有SEN後的感受。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



懷孕期間食量暴增 自責未有控制得宜

Minnie兒子現年17歲，當他知道兒子有SEN時，内心感到很内疚，之後更因一個報道自責多年。「報道說若媽媽在懷孕時吃太多，會令小朋友在肚内的發展空間不夠大，容易傾向有SEN的問題。」Minnie說自己當年懷有兒子期間食量大增，兒子出生時重達9磅半。「我重了最少60磅，我甚至形容當時如有老虎和獅子在我面前，我都可以吃下去。」就連其六尺高的丈夫平常所穿的大碼衣服，她也能穿得下。

Minnie從未想像過，懷孕時的飲食習慣有機會導致兒子有SEN，故怪責自己當時沒有「忍口」。「我覺得自己做得很不對，我自責了很多年。」

當年全職上班 覺得未有投放足夠時間照顧兒子

育有10歲SEN兒子的Angie，對於兒子有SEN曾感内疚。

Angie在兒子出生後仍有全職上班，所以家裏主要由「四大長老」及外傭姐姐照顧孩子，「必然有很多不同的教養方式，當中甚至有所衝突。」得知兒子有SEN後，Angie當時内心很掙扎，「是否因爲我沒有投放很多時間在家中，令兒子需要面對不協調的教養方式，導致他的行爲出現一些偏差？」内疚感伴隨Angie多年，她當時曾考慮放棄工作，讓兒子能在更專注和劃一的環境中成長。

Angie曾因兒子有SEN而感到内疚。（受訪者提供）

幸好，兩名媽媽積極尋求協助，以及不斷增進SEN相關知識，終可擺脫内疚與自責，以開放態度與SEN孩子同行。



影片來源：SEN媽媽的心路歷程~ 內疚的因由和體驗

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

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因一段話擺脫罪惡感

有次Minnie帶兒子Russell進行治療時，向SEN學童發展顧問以及心理輔導員周Sir吐露心聲，指她認為兒子是SEN是她的責任，她用了很多時間去內疚，沒有好好學習周Sir的教育方法。周Sir聽畢後則回應了一段發人深省的話：

「你只不過生咗一個系統同你完成唔同嘅小朋友，佢同你唔同唔代表佢唔好。你要做嘅係，學習點樣用你嘅系統，去兼容佢嘅系統。可以視佢為將來嘅世代嘅產物，只係而家未夠普及。」



SEN只是不同系統 不能用同一套方法

這番話猶如當頭棒頭，喚醒了Minnie，讓她能從不同的角度看待這件事，她從此也沒有再花時間和心力來內疚、自責，對家庭也有正面影響。她指有許多SEN家庭夫妻關係差，甚至是單親家庭，她希望大家都能用這個角度思考：

「我係傳統gas爐，仔仔係電磁爐，兩種都可以煮食，只係唔同系統。唔同系統唔能夠用同一套方法，要重新適應，甚至要換晒廚具先煮到嘢。我哋要放下自己慣用嘅方法，用佢嘅角度去睇呢個世界。」



以SEN的角度思考

有次Russell也鬧出笑話，Russell有亞氏保加症，所以難以理解一般社交潛規則、隱悔說話、雙重意思等，不懂得觀言察色。Minnie與丈夫是重組家庭，大女兒是丈夫與前妻所生，但他們一直沒有向Russell提過，怕他傷心，希望他會自行察覺。

有次大女兒見生母時，兒子聽到她叫別人「媽媽」才得知這件事。回家後他竟說：「唔公平！點解佢有兩個媽媽，我得一個？點解！」他更問是否爸媽離婚後爸爸再結婚，他就能有弟妹？經過這次Minnie才知原來大家看待同一件事的角度竟然可以如此不同，鬧出笑話的同時也學懂了凡事都可以從他角度思考。

Minnie表示兩位姊姊都理解弟弟的狀況，雖然時有不快但很快就能和好，大家都會互相包容，Russell也很疼愛兩位姊姊。「雖然其他人會標籤有亞氏保加症嘅小朋友，話佢哋冇同理心、冷血、唔識得睇人眉頭眼額，但我覺得只係佢睇嘢嘅角度同我哋唔同。佢哋都有同理心，都有感情，只不過呈現嘅方法同我哋唔同。」Minnie續說。

無法掌控孩子人生 不如放下期望專注當下

Minnie也分享自己的領悟：「以前我會幻想第日係點，但係我從來都冇諗過我會係今時今日咁嘅模樣，都冇諗過我會有SEN小朋友。有時候我連下一步，或者我連聽日係點都未必可以百份百確保，點解我又要百份百確保我小朋友嘅生命一定係好順暢？」

不少SEN家長都會擔心孩子的未來，但當我們連自己的生活都未必完全掌控，又怎能夠掌控他人的人生：「不如放手，唔好咁擔心，唔好咁多期望，淨係享受而家同佢相處嘅每一刻就算，咁樣反而更輕鬆同舒服」。

Minnie亦感謝家人成為團隊一員，感恩大家竟然有如此化學作用，雖然其他人未必明白家他們的經歷，但他們都仍然樂在其中：「多謝有佢哋作為團隊一員！冇咗佢哋好多嘢都可能唔成事」，她亦指Russell是她的教練、老師，一直以來為她啟發不少。

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