洗衫｜洗衣球黏成一團怎辦？除用一個便剪一個外　有人推介這法寶

你洗衣服喜歡用洗衣液、洗衣粉還是洗衣膠囊？



在Facebook上有一名網民發文分享他最近買了洗衣膠囊，沒想到打開包裝卻發現這一顆顆地都黏在一起，哭笑不得表示：「我知道天氣很冷，你要抱在一起取暖，但是我沒辦法一次全用啊」。

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洗衣膠囊黏成一塊怎麼辦？網民這樣建議

從網民拍攝的照片可得知，該品牌的「洗衣膠囊」全都黏在一起，其實這種案例時常耳聞，有些網民就離題表示：

．「洗衣球界的福壽螺卵」

．「不是取暖，是團結力量大」

．「準備要生寶寶了」

．「看來是遇到boss了」

．「多生就不會覺得是負擔了」



也有人認真給建議：

．「拿剪刀一個個分開剪，破了直接丟下去洗了」

．「全部擠在同個罐子裏好了」

．「灑點小蘇打粉就開了，一點點就好，然後用密封罐裝起來，要用時用防串色的紙包着洗衣球下去洗！方便又不沾手」

．「太接近熱就會黏在一起，就讓它融化成一瓶吧」

．「直接全部丟在罐子直接壓爆，洗衣球變洗衣液而已」

．「洗一次衣服一次戳破一顆」



「洗衣膠囊」優缺點

據《退休好幸福》報道指出，洗衣膠囊與洗衣液一樣，都是液態的洗衣劑，其外面的封膜，是透過與水壓的摩擦而產生釋放功能，若沒好好完全溶解，恐會造成排水孔阻塞，且不適用於羊毛或其他高級衣料品上，可能會破壞衣服本身材質。

不過「洗衣膠囊」的體積小不佔空間、用量好計算，洗衣服時視實際衣物量，丟進適當顆數去洗衣機即可，相當方便又不沾手；但其缺點則是單價偏高，加上色彩鮮豔像糖果，得注意別讓幼童誤食。

使用「洗衣膠囊」洗衣服，大家得仔細看使用說明，基本上所有品牌都會備註說明，表示為了避免外膜溶解不全，洗衣膠囊須放置在洗衣槽底部，這樣外膜才會確實溶解，不會有洗衣劑殘留問題。

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