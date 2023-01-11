7歲女童家中偷吃巧克力後心悸送院險送命 這款巧克力竟是糖衣毒藥

不少小朋友嗜甜，難以忍受巧克力的誘惑。早前，內地一名7歲女童在家偶然發現母親藏起的巧克力，偷吃後卻出現心悸等狀況。女童母親發現後馬上送女兒到醫院急救治療，經醫生診治後發現女童曾食用母親的「減肥巧克力」，導致西布曲明中毒，幸經治療後性命得保。



綜合內媒報道，去年11月下旬，廣東江門一名7歲女童在家中誤食2顆母親收藏起來的巧克力後，隨即出現心悸情況。女童母親發現後，立刻送女兒到醫院進行催吐治療。惟經治療後，女童情況仍見惡化，甚至出現抽搐和昏迷，於是再送往另一醫院進行搶救。

女童誤吃「減肥巧克力」後，立刻出現心悸等症狀。（photoAC圖片）

減肥巧克力含西布曲明

根據往常治療程序後，女童情況未見好轉，醫生進一步詢問病史，發現女童出事前曾食用的巧克力為母親的「減肥巧克力」。女童母親因想減重，嘗試從網上購買的「減肥巧克力」，食用後卻出現心悸和冒汗等狀況，於是將巧克力藏起來，豈料被女兒發現更不幸偷吃了兩顆。

醫生再為女童進行檢驗，確定為西布曲明中毒，於是醫生為女童進行血液淨化治療，女童得以保住性命，其後身體康復。

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朱古力深受小朋友歡迎，但當中有些竟暗藏「致命危機」。早前有一名兩歲女童在家中偷吃朱古力，但原來那是媽媽的「減脂朱古力」，結果女童出現嚴重的「橫紋肌溶解症」，險因此送命，幸經搶救後，已脫離危險期，並轉入普通病房繼續治療。



綜合內地傳媒報道，中國江蘇省連雲港市一名女子因產後體重上升，於是購入「減脂朱古力」，盼有助減磅。雖然女子吃完後出現心悸、興奮至夜不能眠等情況，但因減磅效果不錯，所以沒有在意，還想與朋友分享「減肥神藥」。

早前有一名兩歲女童誤服「減脂朱古力」，結果女童出現嚴重的「橫紋肌溶解症」，險因此送命。（Unsplash）

但由於女子在服用「減脂朱古力」後沒有擺好，被兩歲的女兒看見，還偷吃了一顆。未幾女童開始嘔吐，還出現擠眉瞪眼、吐舌頭等興奮症狀，家人馬上將她送院。經醫生診斷，女童出現嚴重的「橫紋肌溶解症」，被送入兒童重症病房(PICU)，幸經洗胃等搶救措施後，女童性命得保，轉入普通病房治療。

連雲港市第一人民醫院兒內科主任駱培良指，女童誤食的「減脂朱古力」中含有西布曲明，會引起飽腹、便秘、肝損傷、心率加快、失眠、橫紋肌溶解等狀況，過量使用更會導致多器官衰竭甚至死亡，已被禁用多年。

駱培良又提醒家長，家中藥物、保健品要放在小朋友拿不到的地方，發現小朋友誤服後，一定要立即求醫，如還有藥品殘留嘴中，亦要及時清除。女童母親事後將「減脂朱古力」全部丟棄，並報警求助，當地警方已經介入調查產品來源。

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據山東大學齊魯醫院，山東當地近日有兩名兒童誤服了同一款含有違禁成分西布曲明的「減肥朱古力」，最終一名兒童死亡，另外一名兒童則在入院治療10餘天後治癒出院。



山東當地近日有兩名兒童誤服了同一款含有違禁成分西布曲明的「減肥朱古力」，最終一名兒童死亡，另外一名兒童則在入院治療10餘天後治癒出院。（山東大學齊魯醫院）

山東大學齊魯醫院20日表示，其中一名不到2歲的男童在上月底被緊急送入齊魯醫院小兒內科重症病區，入院時男童心率明顯加快。家屬稱，他們以為「減肥朱古力」只是普通的糖果，因此給了男童2粒「減肥朱古力」，讓他服食，豈料會出意外。

經過血樣檢測，醫生發現男童體內含有違禁成分西布曲明（Sibutramine）。山東大學齊魯醫院指，西布曲明雖有一定的減肥效果，但副作用頻發，世界各國相繼將西布曲明撤市，中國也於2010年宣布停止國內生產、銷售和使用西布曲明製劑和原料藥。但仍有一些不良商家在減肥類食品中非法添加西布曲明。網紅郭美美早前正是因為銷售添加西布曲明的減肥藥物而再度入獄。

郭美美因銷售有毒、有害食品罪獲刑兩年半（點圖放大）：

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醫生隨後為男童進行血液淨化治療。經過10餘天的治療，男童最終轉危為安，出院回家。不過山東大學齊魯醫院又指，當地醫院同期收治的另一名誤服同一款「減肥朱古力」的兒童，已於近日死亡。