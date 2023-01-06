妻子送香煙墓碑蛋糕勸戒煙 丈夫慶生10天後身亡 未能見證女兒出世

慶祝生日時少不免準備生日蛋糕，馬來西亞一名女子去年就特意為丈夫準備香煙和墓碑造型的蛋糕，望勸喻丈夫戒煙。可是玩笑竟成噩夢，丈夫在慶生10天後逝世，更未能見證女兒出生。妻子因此愧疚不已，帶同女兒到丈夫的墓碑前，請求他的原諒。



馬來西亞一名女子在社交平台表達對亡夫的愧疚之情。綜合外媒報道，一年前的1月3日，她特意訂製一個以香煙和墓碑為造型的蛋糕與丈夫慶生，以開玩笑形式鼓勵丈夫戒煙，也希望提醒他吸煙危害健康。在慶生後數天，丈夫身體感到不適，後來更持續發高燒，直至1月13日，其丈夫逝世。

女子有卵巢囊腫 成功懷孕夫婦感歡喜

令女子更感遺憾的是，丈夫未能見證女兒出生。據指該女子患有卵巢囊腫，所以她成功懷孕後，夫婦倆都十分興奮。丈夫離世前十分愛惜妻子，會陪伴妻子前往產檢，照超聲波看見胎兒時非常高興。他臨終前即使長期臥床，仍提醒妻子注意懷孕不同事項。

帶同女兒到墓前拜祭

女兒在去年8月8日出生，丈夫家人其後為女兒舉辦新生兒的慶祝儀式，但女子傷心表示：「丈夫卻不在我身邊。」儀式結束後，女子帶同女兒到丈夫墓碑拜祭。丈夫突然離世對其造成嚴重打擊，她仍對於為丈夫訂製墓碑蛋糕感到非常後悔，痛哭請求丈夫原諒。

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