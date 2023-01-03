5歲童尾指夾冒險樂園職員室門縫 尾指夾扁變形需數月復原

不少家長喜歡帶孩子到美國冒險樂園（下稱冒險樂園）以示獎勵，去年11月有港媽帶女兒到冒險樂園挑選生日禮物期間，女兒意外被職員室門縫夾傷尾指，稍遭夾扁兼爆血管。發生意外無人能料，最令該名媽媽失望是當時並無職員主動幫忙，並缺乏急救意識。加上冒險樂園總公司在事發後三周並未主動跟進事件，該名媽媽決定在社交平台群組公布事件，望相關部門盡快作出交代。



一名港媽在Facebook群組「真.屯門友」發布帖文指，去年11月26日她跟丈夫帶同5歲多女兒及1歲半孩子到屯門良景廣場冒險樂園分店遊玩。在爸爸存入遊戲票期間，媽媽帶女兒到獎品櫃挑選換領獎品，作爲送給女兒的生日禮物。

女兒大喊及慘叫「媽媽」 驚見女兒右手尾指夾在職員室門縫

獎品櫃位置鄰近職員室，附近位置較狹窄，加上當天為周末，人流較多，結果女兒走到職員室旁挑選獎品。女兒全神貫注挑選獎品的同時不斷有職員出入職員室，該名媽媽突然聽見女兒大喊及慘叫「媽媽」，隨即發現女兒的右手尾指夾在職員室的門縫。

女童尾指遭夾扁變形 需數月復原

媽媽立刻為女兒從門縫中拔出手指，「發現隻尾指夾到發紫同屈曲變哂形，當下真係驚佢夾到骨折。」女兒痛得大哭起來，職員室内及附近職員也上前了解情況。媽媽懷疑女兒骨折，向職員取急救箱，利用綳帶包紥以固定患處。手抱著1歲半孩子的媽媽請職員幫忙包紥，「佢同我講『痴膠布呀』，聽都未聽過手指變形是痴膠布。」

媽媽表示期間曾聽見房内有職員說：「喂，你入房時無睇清楚咩，依家夾到人啦。」同時有名身穿黑色外套的職員叫其他同事「唔好岀去，唔好多事呀。」媽媽希望找來經理協助，但數次求助不果。媽媽擔心公立醫院等候時間太長，於是到私立醫院求診。醫生表示，幸好小朋友的骨頭較柔軟，骨頭並未出現裂開，但尾指稍遭夾扁，「周圍血管夾爆，所以又瘀又腫。」醫生當時指需待數月令其逐漸復原，日常生活進行活動需量力而爲。喜歡彈鋼琴和畫畫的女兒因此需要停學一陣子，「返幼稚園又驚佢同小朋友玩時唔小心碰撞，加重咗傷勢。」

女童母親：冒險樂園總公司3周沒主動跟進 事件後交由公證行調查

冒險樂園經理翌日（11月27日）曾致電媽媽問候女童傷勢，媽媽反問經理當時爲何沒有職員提供協助，經理解釋職員室内數名同事將近離職，加上為下班時間，所以未有人幫忙處理事件。媽媽在11月28日致電冒險樂園顧客服務部講述是次事件並作出投訴，在同月30日寄出個案表格。

及至12月6日，媽媽未見任何回音，再次致電顧客服務部 ，該部門回覆指事件已交由保險公司跟進。直至12月下旬 ，媽媽再追問顧客服務部 ，才得知保險公司派公證行人員跟進和調查，並會返回現場了解情況及與相關人士見面。同月24日，公證行回覆仍在調查中。由於最近兩個月較多公眾假期，媽媽坦言農曆新年前都未必能夠完成處理程序。

按該名媽媽指出，總公司在事件發生後三周都沒有主動跟進情況，每次都是追問下才得到回應。媽媽表示下班後忙於照顧小孩，沒有太多空餘時間「日追夜追」，「係咪想我唔追嘅情況下當無咗件事？」為保障自己及他人，媽媽要求該冒險樂園分店加設防夾手裝置，以免再次發生同類型事件，媽媽之後回到店内，事發位置貼上警告貼和符號。媽媽直言對冒險樂園非常失望，「小朋友原本每一兩星期都想我哋帶佢去玩下冒險樂園，出事之後提都無提過話想入去玩。」

網民：雙方均有責任

媽媽發布的帖文引來不少網民熱議，不乏網民認爲意外中雙方均有責任，「阿媽無睇實個女就一定有問題」、「當日我都在場，被夾到嘅小朋友當時無人睇住」。同時有不少網民指出店舖當時處理態度確有商榷空間，「經理應該都要有判斷力如何幫客人，call白車（救護車）、帶他睇醫生都好」、「職員咁嘅態度真係好唔得，如果媽媽當時報警，經理一定立即處理，相信媽媽唔係想要賠償，係一個道歉」。

來源：Facebook群組「真.屯門友」