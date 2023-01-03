13歲男生車禍癱瘓2年 經濟拮据但媽媽從沒放棄 只盼再聽一聲媽媽

母愛是永恆不變的。馬來西亞一名13歲男生在2年前遇上車禍後癱瘓，失去了自理能力。儘管家裏經濟拮据，但媽媽為了全力照顧兒子，仍選擇辭職。雖然有過崩潰的時候，也曾對兒子大吼大叫，但媽媽從來沒有想過放棄，只盼望終有一天能實現每個節日許下的同一個願望：「希望兒子能康復，能再次聽到他叫我媽媽。」



據馬來西亞傳媒報道，一名13歲男生因一場車禍癱瘓在床超過2年。這場車禍令男生腦部重創，在深切治療部昏迷18天才蘇醒，失去了自理能力，只能靠進食流質食物維生。

馬來西亞一名13歲男生因車禍癱瘓在床超過2年。（網上圖片）

家裏經濟拮据 曾經崩潰但從未想過放棄

雖然家裏經濟拮据，但媽媽仍然堅持辭去工作全力照顧兒子。因現時只有丈夫一人工作，但兒子需要的日用品如紙尿片等花費龐大，她坦言：「我也曾經崩潰過，無數次抱頭痛哭，也試過對他大吼大叫。」但她從來沒有想過放棄，哪怕覺得自己承受不住，但因為兒子需要她，所以她會堅持下去。

兩年間願望始終如一 盼望聽到兒子再叫一聲媽媽

媽媽表示，這兩年間無論是生日、聖誕節，還是其他節日，她的願望都始終如一：「只期望上帝能垂憐我們，讓我的兒子康復，我只盼望聽他再叫我一聲媽媽！」雖然大家都稱讚她很偉大，但她卻不覺得自己是偉大的媽媽，認為每個母親遇到同樣的事情，也會有相同的舉動，這就是母愛。

馬來西亞當地義工得悉男生一家的遭遇後，已聯絡了他們提供協助。