婆媳｜奶奶要求新抱送她「L字頭」手袋　意指LV　新抱以奇招反擊

婆媳關係的經營在華人社會向來是個難題，兩方的過招也常常成為看點。



一名女網民在網絡發文，表示奶奶羨慕自己有LV包包，所以要求事主買一個送給她。而事主不打算合了奶奶的意，與先生討論後，決定出一妙招，讓許多網民笑翻，並敲碗後續，「期待後續奶奶的反應，感覺會很精彩」。

奶奶忽然獅子開大口，讓新抱也只好以奇招應對：（按圖了解）

+ 7

一名女網民在Dcard發文，表示自己12月生日時，自掏腰包買了一個LV小包，但奶奶卻認為是兒子送給媳婦的，加上身邊的朋友也有名牌在身，因此要求事主除夕夜晚上要送她一個名牌包。

事主並分享「反制方法」，表示自己問了奶奶想要甚麼包，奶奶回答「L開頭的就可以了！」，事主接着在文中貼出一張品牌名開頭為「L」，但並非LV的包包，並寫下「嗯！就決定是你了！L牌名牌包」。

事主隨後也補充道，這是與先生討論後的決定，「這次老公覺得要買，是因為不想讓他媽刁難我，而且奶奶只有說L牌沒有說LV，所以老公說挑一個最便宜的給她就好」、「要包包找我老爺去！」。

文章一出，許多網民認為奶奶的行為太離譜：

．「奶奶也太不要臉，想要手袋不會自己買嗎」

．「奶奶真好意思啊，直接提出這種要求是把媳婦當成聖誕老人嗎」

．「標準的媳婦花自己的錢 = 花男家的錢欸」



並讚事主厲害：

．「妳怎麼那麼棒啦」

．「期待後續奶奶的反應，感覺會很精彩」

．「卡後續」

．「卡個，想看奶奶嘴臉」



還有網民覺得事主計劃送的牌子其實也算不錯了：

．「這就是『歹款』，應該連Longchamp都別買」

．「聽聽就好，還真的要送哦」

．「妳人好好喔」

．「妳好大方」

．「送幾百塊就好了，在蝦皮看到一個L開頭的牌子，幾百塊就有了」



【延伸閱讀，更多婆媳關係故事】

婆媳｜奶奶行超市喪買東西 得悉由兒子找數 竟當眾鬧新抱唔識慳

+ 5

婆媳｜人妻不懂煮飯 奶奶極盡嫌棄 可恨老公不幫口更背後加多腳

+ 8

延伸閱讀：

婆婆要求「買日常備品」 看到老公幫忙刷卡反嗆她：浪費錢

再婚母帶兒回婆家圍爐遭拒「不是我們家小孩」 她不解：小嬸朋友卻可以

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】