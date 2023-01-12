遊戲治療｜5歲女孩緊張總抓手、咬指甲至流血 原因竟與父母相關？

芯芯是一個5歲的小女孩，剛升上幼稚園高班。她自小是一個內歛的孩子，從小走到街上，在餐廳常常安靜地坐在一旁，觀察人家的舉動，看看他們會否大聲說話，態度是否友善…… 由於她常常觀察別人，所以一頓飯就吃很久，每次三催四請，還未把食物放入嘴裡，很多時要父母喝罵，才能勉強吃了一點，可是目光仍在別人身上。

撰文：高民惠女士 註冊社工、註冊遊戲治療師督導



可是升上了高班後，芯芯出現了一些小動作，如眨眼、抓手，甚至會發出一些聲音。大家都很奇怪她的舉止，所以同學不太喜歡跟她一起。作為父母，看到她的小動作，叫她停止，但情況沒有任何改善，甚至最近再多了咬指甲的情況，有時會咬得流血。父母心裡著急，叫她不要咬手指，當下她會停一下，但不久又會再咬；特別是看電影時，當看到一些緊張的情節時，所有小動作都跑出來，父母都不知應該怎樣處理。他們看到朋友的孩子做了遊戲治療服務後，情緒和行為都有很大的改善，所以便致電給我，希望可以安排與芯芯做遊戲治療。

圖/photoAC

第一次見到芯芯，她沒有與我打招呼，只是安靜地站在媽媽身後，卻又探出頭來，看看我是怎樣的人。起初，當芯芯還未看到遊戲室時，她不太願意進入房間。但當我打開遊戲室房門，看到有很多不同的玩具，她的眼睛便立刻明亮起來！一步入遊戲房，她急不及待便拿出不同的汽車，它們排成一條長長的隊，可是她沒有推動車子，只是讓車子放在原位。過了一會，芯芯將車子撞在一起，發生撞車。隨後幾次的遊戲治療時間，她都會製造這個撞車的場面，可是撞車過後，她都鬆了一口氣。

圖/photoAC

後來與芯芯的父母了解，才明白他們的溝通和管教模式。他們都是很愛芯芯，每次芯芯想要一些東西時，父母卻覺得孩子不應該過於看重物質，只要芯芯表達想要一些東西時，他們根本沒有細聽芯芯為什麼想要那件東西，便會用不同的理由去拒絕她。漸漸芯芯很多想說的事情，都是無法完整地表達出來。當我向父母表達，有些事情或物件，可能大人覺得不應該買給孩子，但都總可以聽聽他們的想法，明白他們的需要，因為無論是大人或小孩子，我們都需要被聆聽。

過了一段時間，芯芯的小動作沒有了！她還雀躍地向媽媽說有新同學與她玩耍，當她感到被接納，加上父母也改變了他們的溝通方式，多聆聽了芯芯的想法。他們發現芯芯之前想帶一些小糖果回校，原來是希望可以認識多些朋友，可是父母卻誤會她只是想吃糖果。媽媽亦發現芯芯較以前願意分享在學校的事情，令他們都可以明白和了解芯芯在校的情況呢！

新的一年想提升與子女的親子關係嗎？家庭動力有一個 【遊戲治療DIY 】家長訓練小組（理論實習課）於2023年2月舉行，可到家庭動力網站查看更多詳情。

點擊更多查看「童SEN同行」專區