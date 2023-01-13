美國11歲男童踩單車遭3鬥牛犬襲擊 7成頭皮被咬爛耳朵撕開仍留醫

美國一名11歲男童上周五（6日）在家附近踩單車期間，遭鄰居的3隻鬥牛犬襲擊，男童送往醫院時昏迷，頭部、臉部和腳部受重傷，經醫生搶救後生命得保，但現時7成頭皮被咬爛，亦需持續進行手術治療。男童母親指過往曾與其他鄰居投訴狗主但未被理會，狗主過往亦有被投訴和警告的紀錄，現時被拘留。她又稱兒子醒來後仍記掛着單車，傷心表示希望他能忘記這個噩夢。



據外媒報道，美國喬治亞州哥倫比亞縣一名11歲男童Justin Gilstrap上周五（6日）近晚上7時，他在家附近踩單車期間，有3隻鬥牛犬從主人中掙脫出來並追逐着Justin。其中一隻狗隻先抓着Justin的腿部，之後3隻狗隻一同將Justin拉到路旁溝渠附近，並開始施襲。Justin的頭皮、臉部、耳朵、胸部和腿部均嚴重受襲。

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受襲後昏迷兩天 醒來仍記掛着單車

Justin遭襲擊後數分鐘被親戚發現躺在事發地點，立刻通知Justin媽媽Erika報警。Justin送院時呈昏迷，經醫生搶救後幸好保住性命。Justin媽媽Erika表示兒子的7成頭皮被咬爛，其中一邊耳朵被撕開，術後腿上傷口仍未能癒合導致發燒。術後兩天，Justin終於甦醒，Erika指兒子醒來便開始哭起來，「他跟我們提起自己的單車。那些全都可以被取代，但他不可以！我真希望他忘記這一切，絕對是噩夢。」Erika對於兒子受重傷感到非常悲痛，坦言：「他現在應該在家踩着單車，而非躺在醫院病床上。」

狗主坦承：狗隻喜歡追逐踩單車的人

意外發生後，三隻鬥牛犬被送往動物管控部門。狗主Burt Baker III到了事發現場後，承認為3隻鬥牛犬為他所有，並坦承他的狗隻喜歡追逐踩單車的人。根據當地動物管控部門人員指出，該狗主過往有被投訴和警告的紀錄，是次意外發生後被拘留。Erika直言，她和附近鄰居過往曾向當地官員投訴涉事狗隻的行為，但未被理會。現時兒子受重傷才正視問題，她感到很傷心。

媽媽稱讚兒子為鬥士 堅強面對重傷

Erika是育有四名孩子的單親媽媽，除了請求大家為Justin祈禱，她也在網上發起籌款，因為Justin情況非常嚴重，她不得不暫時放下工作照顧他，但兒子需持續進行手術，擔心未能負擔昂貴醫療費。Erika昨天更新社交平台，表示兒子即將會再進行下一個手術。

Erika一直有在社交平台更新兒子情況，她今天再發帖文稱讚兒子十分堅強，在醫護人員悉心照料和協助下，「他今天終於可以坐起來。雖然只是短短一分鐘，但我都會接受！他仍康復之路很漫長，但他是個鬥士。」Erika相信兒子一定能度過難關。