兒患腦腫瘤去年離世 台母將生前畫作製實體公仔「成爲我的御守」

台灣Facebook專頁「便當夫人 Madam Bento」版主「便當夫人」育有5名孩子，其中第四名孩子晨翔去年1月確診患上彌漫性內生性腦幹膠質瘤（DIPG），晨翔一直接受治療，同年8月不敵病魔離世。數天前，便當夫人在社交平台上載一張照片，是她將晨翔生前所畫的媽媽，親手製成實體娃娃，「成為我的御守。」



便當夫人育有5名孩子，平常喜歡在Facebook專頁「便當夫人 Madam Bento」紀錄每天給孩子的便當和育兒日常。去年5月母親節後，她發布一則帖文，交代第四名孩子晨翔的病情。

台灣男童晨翔去年1月確診患上瀰漫性內生性腦橋腦膠質瘤，同年8月離世。（圖/ 便當夫人 Madam Bento）

她指晨翔去年1月剛過4歲生日不久，有天在睡前突然將飯後水果全吐出來，翌日持續嘔吐，往小兒科求診後診斷為腸胃型感冒。其後晨翔情況未見好轉，走路時頭歪向右邊走路、肚痛、顔面神經麻痹和脖子痛等。便當夫人決定帶兒子到醫院掛急診，經電腦斷層掃描（CT）後發現兒子的腦幹有約6公分的陰影，懷疑為腦瘤，後經磁力共振影響分析，結果確診為彌漫性內生性腦幹膠質瘤（DIPG）。

曾飛往美國治療DIPG 為台灣第一例

晨翔確診後，一直接受各種治療，包括在台灣進行切片手術和放射治療，過程受不少副作用折磨。看著兒子受病痛所困，便當夫人曾感自責和憤怒，「我只知道我什麼都做不了，更沒辦法替他受苦受難，也只能看著他的身體在退步」。

後來知道台灣未有任何有效治療DIPG的方式，便當夫人跟家人決定不言棄，嘗試帶兒子到美國治療DIPG，可惜未有帶來好消息。「原本腦幹位置腫瘤又長大了…好似無止盡的到處亂長」，由於惡化速度太快，醫生建議進行實驗，但兒子卻說「好想回家，好想回家找哥哥妹妹和姐姐」。便當夫人決定放棄繼續在美國治療，回台灣再研究其他辦法。

父母不言棄 爸爸飛德國買藥

去年7月，晨翔爸爸隻身飛往德國法蘭克福取得一種藥物，便當夫人稱該藥物為近年針對DIPG最有效的抑制劑。「但往往事與願違，我們做的愈多反而更覺得自已渺小，一切都途勞無功。」便當夫人在同年8月23日發布帖文表示寶貝兒子最終不敵病魔離世。

數天前（12日），便當夫人在社交平台上載了一張照片，她表示照片中的圖畫是晨翔生前所畫的媽媽，她便利用巧手將圖畫變成實物公仔，「成為我的御守。」