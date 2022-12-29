12歲患骨癌歷10多次手術兩度截肢　少女樂觀面對盼成社工回饋社會

新加坡17歲少女周欣潔於2017年確診骨癌，要動逾10次手術，更進行了2次截肢手術保命，令人痛心。即使面對重重險阻，她仍積極面對挑戰，最終穩定病情，更順利完成學業。她希望能入讀理工學院的社會科學系，成為社工回饋社會。



確診骨癌截肢保命

綜合外媒報道，少女周欣潔於2017年確診骨癌，12月時她的右膝蓋突然腫脹，求診檢查後被診斷患上骨癌。隨後她進行了3個月化療，但仍然未能阻止癌細胞擴散，為了保命只能截肢。

她的父親向《新明日報》透露當時無助的心情，亦表示女兒堅強面對，也沒有因此放棄學業：「當時我們無法抉擇，內心非常無措，最後反而是欣潔主動表示願意接受截肢手術。她到中學完成登記報名後，隨即展開長達8個多月的治療和手術，因此延遲了一年入學。」

周欣潔雖然經歷10多次手術更兩度截肢，但她仍樂觀面對。（網上圖片）

骨癌復發須再度截肢

周欣潔接受截肢手術後出現併發症，要經常出入醫院。中二時，她骨癌復發，右骨盆長了腫瘤，須再次進行化療並切除右骨盆。儘管難關重重，她仍樂觀面對；「我一直盡量保持樂觀和正面的心態，避免胡思亂想，因為我不想讓給予我支持和鼓勵的父母擔心。」

第二次手術後，她情況漸趨穩定，只需每半年住院檢查。休養期間，她能在家裡上網課，即使回校上課，老師和同學都會時刻關注她的狀況並幫助她。她在患病時堅持努力學習，最終她報考了會考，更於今月領取N水準會考成績。

「女兒很堅強，看到她能笑著面對逆境，也讓我和妻子找到堅持下去的力量。對我們而言，學業並不是最重要的，我們只希望她能健康快樂。」 周欣潔父親

她希望日後能成為社工回饋社會（聯合早報）

盼成社工回饋社會

這幾年間有很多社工都開導過周欣潔，她也希望日後能成為社工，回饋社會。她於這段時間參與了不同社會服務，她現時期望可以入讀理工學院的社會科學系，日後幫助有需要的群體。

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