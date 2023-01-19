拜年禮儀｜農曆新年 「跟有0-3歲寶寶的家庭拜年禮儀須知」

禮多人不怪！農曆新年是華人非常重視的節日，多位親友相聚拜年，團團圓圓。不過新年習俗及禮儀甚多，注意禮儀才不會得失親友。新年將至，溫故知新，一起學習拜年時如何跟人家0至3歲的寶寶相處吧。（資料授權：超級奶爸 何基佑 Kay Ho ）



拜年常識版 8大必學寶寶家庭拜年禮儀

1.不足三個月的寶寶身體仍未能製造抗體，因此非常虛弱。有傳染性病毒的人士應盡量避免探訪。

2.看到寶寶伏在父母的肩膀/背帶時，別急著興奮地尖叫，因為寶寶可能還在睡覺或剛睡醒。

3.探訪時應注意個人衛生，觸摸寶寶或其用品前要把雙手洗淨（至於消毒則看父母要求）。

4.初生寶寶會令人愛不惜手，非常「肉緊」，但不是所有父母都願意自己寶寶被人親吻，事前必須得到父母的同意。

5.拍照前先將閃光燈模式關掉。

6.在獲得家長批准前，別私下給予寶寶吃糖果、花生等零食。

7.新年遇見好友，暢所欲言在所難免，但請小心言行。玩魚蝦蟹，四方城無論輸贏都不要說粗口。

8.如果示意過兩三次，寶寶都不想被你抱，那就別勉強。反正無論你怎樣抱也不會比他的父母舒服。

「跟有0-3歲寶寶的家庭拜年禮儀須知」 8.如果示意過兩三次，寶寶都不想被你抱，那就別勉強。反正無論你怎樣抱也不會比他的父母舒服。 圖/photoAC

拜年進階版

1.為免將寶寶或媽媽吵醒，探訪前不妨以短訊聯絡。到達時避免按門鐘，先輕輕敲門。

2.香港土地不足，居住環境狹窄。除了降低對話聲浪，亦可以將電話調至震動模式。

3.如果新年要送禮，可以先諮詢一下父母有沒有甚麼需要買？這總比隨便地購買一盒巧克力好，亦能減輕節省他們的時間和工作負擔。

4.上載產後變胖了的媽媽和寶寶的照片到社交網絡前，請先得到她的批准。

5.如果母乳媽媽照顧得寶寶肥肥白白，不妨鼓勵她們一下，因為她們付出的可多了。當然，天下媽媽們都很辛勞，都是值得鼓勵的。

（資料授權：超級奶爸 何基佑 Kay Ho）