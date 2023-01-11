農曆新年｜處理孩子沒禮貌三大方法 輕鬆讓孩子愛上打招呼

小朋友沒有禮貌或不向他人打招呼，這個情況總是令家長頭痛，尤其是農曆新年或到訪別人家中拜訪時出現這情況就非常尷尬了。在農曆新年時，家長總會不厭其煩提醒孩子一陣子應如何做，出門後、搭升降機時或踏進親戚門口前，也會溫馨提示孩子如何展示禮貌「入屋時打招呼，說些吉利說話」等等。不過，部份孩子進門後總是沉默，完全不配合家長所提示的。文中將會由兩大部份探討這個情況，第一是從小朋友角度，第二就是從家長心態中了解這情況。

資料獲授權轉載：何基佑超級奶爸TV



家長無需介意別人目光 孩子不打招呼不代表沒禮貌

何基佑提到，家長不是全因孩子不打招呼而感到他沒有禮貌，有些只是感到自己沒有面子或怕別人認為自己「不懂教」。他認為孩子不打招呼，並不是沒有禮貌。可能是他這一刻不想打招呼或他不懂打招呼背後的目的，所以沉默下來。

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家長應接納及鼓勵孩子以其他方式打招呼

何生憶述2歲女兒在某天早上不願意向他說早晨，但以往女兒也有早上打招呼的習慣。惟這次整個早上也不願意向爸爸打招呼，但她答允爸爸攬抱的要求，過程溫馨。他續說，其實打招呼只是表示尊重的行為，其他表達方式也同樣包含尊重及愛的感受，家長無需過份執著「打招呼」這個表達方式。他建議，家長可鼓勵孩子以其他方式打招呼，不一定用言語的，「擁抱、飛吻、揮手、點頭、微笑」也是打招呼的一種。

以身作則是最佳的身教

何生表示最有效令孩子開口打招呼的教導，莫過於身教。「當看到陌生人或親朋好友時，主動向他們打招呼不好」孩子看到後便會習以為常，明白這是必備的社交技巧，繼而學習起來。

家長需讓孩子明白打招呼背後的社交目的及重要性

家長需要向孩子解釋打招呼的原因，以及如何因應場合作出適當的行為。因孩子不明白時，很多時都不會跟隨指令而做出來。



若孩子到訪別人家不打招呼，家長應給孩子空間及反應時間思考。例如孩子想吃別人家的食物或玩玩具，家長需教導孩子社交的重要性，先向別人示好和建立關係，言語及行為上以示尊重和禮貌，別人才會滿足你一些欲望（吃食物或使用家裡的設施）。

另一方面，家長需要正向鼓勵孩子的行為。當孩子展示禮貌後，例如採用任何一個表達方式示好，家長需具體讚賞以強化孩子正面行為「哇，你向別人打招呼及給予擁抱，你真是一位有禮貌的小朋友」。這讓孩子感受到正面讚賞的體驗，使他們下一次也有意慾持續有禮的行為。

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(一)簡單拜年禮儀

農曆新年將到，家長可以簡單向小朋友講解新年的意義，讓他們了解新年是與親友互相祝福的日子，並預先教他們一些簡單拜年的祝福語及應有的禮儀，如收到利是要說謝謝、對長輩要說恭賀說話，收到利是後不要當面拆除、別將利是金額在人前說出、別人請你在全盒中取糖果吃，千萬別將所有糖果吃光等。

(二)拜年前先讓孩子吃飯及去廁所

許多家長拜年時或會忽略了小朋友吃飽的重要性，因為到親友家拜年往往需要搭車，交通花去不少時間，接著大人們寒暄，小朋友只能默默等待，但如果小朋友本身已肚餓，又或人有三急而不舒適，自然會不合作及不愉快，所以建議家長必須先醫好小朋友的五臟廟、去完廁所，再輕輕鬆鬆拜年，自然大家都開開心心。(三)帶小朋友最愛的書籍解悶

有些親友或許是一年才見一次面，小朋友可能對於他們感陌生，不敢與其他小朋友玩耍。家長也需照顧孩子的感受，千萬別強逼他們必須與其他孩子相熟，他們亦可有能因拜年而可能悶，我們需協助孩子在有需要時能打發時間，以減低他們扭計要求離去的機會，家長可以帶同一、兩本孩子愛閱讀的書籍同行，好讓他們需要時解悶。

(四)避免馬拉松式拜年

長途跋涉對於年紀小的孩子來說，或許是一件頗辛苦的事。無奈有些長輩也不便前來拜年，後輩帶著孩子唯有多注意拜年的時間，盡量縮短。例如家長可定於早上拜年，下午飯後便讓孩子回家休息，避免上午拜年、下午打麻雀、再吃晚飯這種馬拉松式的拜年。

(五)保持衛生、常飲水、常洗手

新年四圍拜年，大人細路都疲倦不已。加上武漢肺炎來勢洶洶，家長及小朋友必須注意個人衛生，包括出入人多擠逼地方時要載上口罩，吃飯、如廁前後要洗手，留意小朋友會否玩耍時間過長而不飲水，家長必須常常留意。

其實家長們只要細心一點、多顧及孩子感受，拜年帶同小朋友同行也不會是一件苦差，小朋友也可以享受拜年的歡樂。

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