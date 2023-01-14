賀年食品合集｜激抵新年禮盒糕點送禮自用皆宜上盛盆菜團年飯必備

很快就到農曆新年，不少人仍在苦惱團年飯要煮甚麼菜式，以及拜年應買甚麼禮盒。以下為大家精選了多款賀年食品，包括零食禮盒、糕點，以及團年飯中菜之選。有Marks & Spencer馬莎、奇華餅家、飲茶 YUM CHA及莆田的賀年產品，大家可以參考！



賀年禮盒



Marks & Spencer馬莎：新春必備糖果朱古力

馬莎今年新年提供新春賀年美食，包括大人小朋友都喜愛的特選朱古力：車厘子酒心黑朱古力、榛子果仁軟心朱古力、愛爾蘭奶油酒心朱古力，不同風味的朱古力都各具豐富層次，口感醇美馥郁；有M&S朱古力大師研發的比利時及瑞士朱古力系列。另有為小孩子精選的朱古力金幣及果味軟糖等，一籃子賀年食品包羅萬有，滿足節日不同需要。

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M&S 新春賀年食品及「大掃除」清潔用品由1月3日起至2月5日推出以下新年限定優惠：購買精選賀年禮罐，第2件可享半價；精選袋裝糖果2件$49；精選盒裝賀年朱古力及糖果2件$99；任選4支或以上紅白酒或香檳類可享8折；任選2件或以上精選茶包可享8折；任選2件或以上清潔用品可享8折。

奇華餅家：精美角落小夥伴零食禮盒

奇華餅家除了準備一系列滋味賀年禮品套裝、福袋等，今個新年更與角落小夥伴繼續攜手，推出一系列限定賀年禮盒及精美禮品，可於即日至2023年1月21日親臨奇華分店選購。

角落小夥伴賀年禮盒

「角落小夥伴賀年鳳梨酥曲奇禮盒」盛載著「炸豬扒」造型、「蜥蜴」造型鳳梨酥各一件，以及「企鵝」造型朱古力曲奇、「白熊」造型牛油曲奇各四件，更附送一套兩款共十個的「角落小夥伴利是封」；而注滿喜氣洋洋寓意的「角落小夥伴賀年糖果禮盒」內含芒果鳥結糖及花生脆糖各8件，禮盒上的「貓」、「蜥蜴」、「炸豬扒」、「企鵝」和「白熊」都齊聚一起，顧客購買此禮盒即附送一套四張的「角落小夥伴揮春」！

為迎接兔年佳節，奇華餅家的兩款「新春熊貓福袋」於即日至2023年1月21日於全線分店（香港國際機場分店除外）發售。顧客可以優惠價 $172購買「新春熊貓特選福袋」，內含香脆鬆化的「雞蛋卷禮盒」、老少咸宜的「賀年熊貓小食禮盒」、鬆脆可口的「迷你合桃酥禮盒」，更附送「賀年熊貓揮春」乙套；亦可以優惠價$240購買「新春熊貓精選福袋」，不僅有齊以上三個禮盒連禮品，還有造型可愛又喜慶的「賀年兩口子熊貓曲奇禮盒」，向親戚好友分享窩心滋味！

賀年糕點



奇華餅家：兔年限定年糕禮盒

奇華餅家特別推出兔年限定「熊貓小兔孖裝年糕禮盒」，盛載著「小兔亞嫲糖年糕」(400克)及「熊貓椰汁糖年糕」(400克) 各一個。「亞嫲糖年糕」以祖傳秘方，配以泰國出產的上等優質糯米生磨米漿蒸製而成，口感煙韌細滑。而「椰汁糖年糕」則混入了清香的椰汁，甜而不膩。

奇華餅家今年推出素食賀年糕點「低糖合桃南瓜糕」，以合桃及南瓜製成，由自家廠房將新鮮南瓜打磨成蓉，與100% 純海藻糖、木薯粉、糯米粉、椰漿等材料混和，再加入原粒優質美國合桃，味道清甜，軟糯煙韌。「低糖合桃南瓜糕」於即日起至1月21日奇華分店有售。

門市限定 奇華餅家x Citibank客戶專享優惠

凡持有Citibank信用卡的顧客，均可於即日起至1月21日到奇華分店專享以下優惠：

專享優惠一：奇華賀年糕品八折 ，迷你亞嫲糖年糕（圓形 – 380克）及 角落小夥伴商品除外

專享優惠二：以下指定奇華賀年禮盒優惠價低至78折

．賀年如意全盒 Citibank專享優惠價港幣188元正 (原價港幣242元正)

．豪華聚寶錦盒 Citibank專享優惠價港幣185元正 (原價港幣238元正)

飲茶 YUM CHA：經典口味賀年糕點

「飲茶YUM CHA」的特色賀年糕點是真正香港製造，「蘿蔔糕」用料上乘，啖啖蘿蔔清甜香氣！「椰汁年糕」煙韌軟糯，甜蜜滋味一試難忘。糕點禮盒包裝精美，送禮自用皆宜。

飲茶賀年年糕禮盒（一盒含蘿蔔糕 及 椰汁年糕）

購買及取貨日期：2023年1月15起至2023年1月21日

團年飯之選



飲茶 YUM CHA：極品原隻鮑魚花膠盆菜

「飲茶YUM CHA」極品原隻鮑魚花膠盆菜選用多款極上食材，包括原隻花膠、原隻極品鮑魚、特大虎蝦、一品瑤柱脯、金蠔豉、蠔皇炆北菇、福袋年糕、白切雞、燒鴨、南乳炆腩仔、髮菜等。訂購即加送「飲茶YUM CHA」的人氣「睇住流奶包」。一家人團聚食盆菜，極品享受之餘，更添溫暖過節氣氛。

極品原隻鮑魚花膠盆菜6人份（$980）*送「睇住流奶包」6件

極品原隻鮑魚花膠盆菜12人份（$1,688）*送「睇住流奶包」12件

購買日期：即日起至2023年1月19日（下午3時截單）

取貨日期：即日起至2023年1月21日

條款細則：客人須最少預早3個工作天親臨門店訂購，並全數付款方為作實。每日下午3時截單，逾時當下一個工作天處理。

莆田：盆滿鉢滿鮑魚大蝦盆菜、鴻運發財魚生（撈起）

莆田「盆滿鉢滿鮑魚大蝦盆菜」以來自四海八方的食材爲主角，包括莆田南日島的原隻八頭大鮑 魚、莆田哆頭村的蟶乾、原粒日本 80 頭大瑤柱、遼參、髮菜、大蝦、魚鰾、花菇等，並加入別具地方風味的福州魚丸和炸芋芯，以老母雞、鴨掌、豬後腿肉、 蠔乾等十多種原材料熬煮成湯汁，分外入味。層層裝盆而成，葷素搭配，各種食材的味道相互滲透、融合，百味交集。盆菜同時提供堂食與外賣自取。

莆田「鴻運發財魚生」（撈起），以原隻南日鮑魚爲主料，佐以特製酸甜醬汁， 還搭配豐富多彩的食材如紅白蘿蔔、青紅椒、柚子肉等，每一種都有特殊好意頭。莆田的新春「撈起」可隨時外賣自取回家。新春年飯，用 一道「撈起」開場，最有熱鬧氣氛。

盆滿鉢滿鮑魚大蝦盆菜

價格： $988 / 4 人；$1,488 / 6 人；$1,968 / 8 人；$2,388 / 10 人

推出日期：即日起至2月5日

鴻運發財魚生

價格: $198 / 小；$298 / 中；$398 / 大

推出日期：即日起至2月5日

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