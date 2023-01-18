新年暴食易致胃脹消化不良 中醫推介3款茶飲助消滯消胃氣減肥宜飲

臨近新年，家家戶戶已開始準備不同的賀年食品，更準備在年末及年末與家人飽餐一頓。吃得是福，但如果脾胃虛弱的人士吃得多則容易食滯，更會導致消化不良，未能盡情享受賀年美食。許懿清中醫師推介3款簡單茶飲，能幫助減肥，更能消滯除胃脹。



山楂消脂茶

特點：針對胃熱而消化不良的人士，如經常胃脹、噯氣、吞酸及飲食積滯。



材料：

山楂3錢

麥芽3錢

萊服子2錢

枳實3錢

槐花2錢

神曲5錢

做法：所有藥材放進煲內，加入6碗水，文火煎1小時。

功效：改善胃熱人士消化不良的問題，能消食除脹。

節日消滯茶

特點︰適合暴飲暴食人士及減肥人士飲用，男女老幼都適合。



材料：

雞肉金3錢

谷芽3錢

炒麥芽3錢

山楂3錢

稻芽3錢

陳皮1錢

厚樸2錢

生薑1片

做法：所有材料放進煲內，加入8碗清水，文火煲1小時左右。

功效：幫助消化除滯，祛水消脂。

益氣消滯茶

特點：針對脾胃虛弱而消化不良的人士，這類人如果比平時食量增加一點點，已經消化不良，胃脹胃痛。



材料：

黨參3錢

佛手3錢

陳皮2錢

枳實3錢

大棗3粒

炒白朮3錢

雲苓3錢

水1300毫升

做法：所有材料加水以大火煮滾，文火煮1小時。

功效：補氣健脾改善脾胃虛弱引起的消化不良。

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資料獲許懿清中醫師授權轉載

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處理食滯方法

1. 請停止餵食油膩的食物，立刻進食較清淡的食物，如白粥、通粉等。

2. 為小朋友按摩，舒緩脾胃不適。（請參照以下按摩方法）

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2款舒緩鼻敏感茶飲

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