兒童健康｜過年大吃大喝小朋友易食滯 中醫推介4大消滯方法

冬至，聖誕節，新年......從去年年尾到今年年頭，節日一個接一個。每逢節日餐桌上必定會出現很多美食佳餚。小朋友的腸胃幼嫩，如果吃美食不斷，容易消化不良。短期會影響消化排便，長期會導致脾虛，出現消化障礙。假如發現孩子出現積食的情況，不妨參考以下中醫介紹4種可以解決孩子積食情況的方法，舒緩孩子的不適。

資料來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師



家長可能為了孩子能快高長大，吸收多些營養，而讓總是讓孩子多吃一點。而孩子自我控制能力較弱，即使已有飽腹感，但遇到喜歡或好吃的食物，可能還是會繼續進食。這些都是會導致積食的原因。中醫推介了4種可以舒緩積食問題的方法。

（PhotoAC）

出現四大狀況或屬積食問題

1. 胃口不好,進食時會吵鬧

2. 肚痛，肚瀉、嘔吐、口臭

3. 大便特別臭

4. 舌苔中間厚

處理食滯方法

1. 請停止餵食油膩的食物，立刻進食較清淡的食物，如白粥、通粉等。

2. 為小朋友按摩，紓緩脾胃不適。（請參照以下按摩方法）

3. 預防勝於治療，不要給小孩過多節日食品，如蛋糕、糖果、朱古力，年糕，或過多肉食。此等食物都會聚濕，容易令腸胃積滯。

4. 健脾消食，提升免疫力的茶療 。

藥料:

太子參(5分)

炒白朮(1錢)

茯苓(5分)

炒山楂(1錢)

炒麥芽(1錢)

炒神曲(2錢)

炒扁豆(1錢)

炙甘草(5分)

大棗(1粒)

做法:

用3.5碗水，滾15-20分鐘，便可，給小朋友慢慢飲。

注意:

1. 以上茶療為1-3歳的份量，G6PD （蠶豆症）可以使用。

2. 需自身沒有任何感冒症狀方可使用。

資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載