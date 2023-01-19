新年兒童5大飲食宜忌　應避開熱氣鯁喉零食中醫教用常見小食代替

過年過節許多家庭都會準備不同賀年小食和零食慶節，但是即使是新年，兒童也不應暴飲暴食以免影響健康。許懿清中醫師分享了5大新年兒童飲食宜忌，小朋友食得健康、安全，家長自然能安心過節。



1. 避免進食容易鯁喉的食物

不少人都會在家中準備各種年糖、零食，但是幼兒和長者應盡量避免食用圓硬的堅果、桂圓，以及口感煙韌軟糯，較難嚼爛的小食，例如糯米糍、蒟蒻、麻糬、小啫喱及湯丸等，以免不慎鯁到，嚴重更可能會卡住氣管導致窒息。如果真的要讓他們進食這些食物，可先將食物切成小塊或顆粒狀，方便咬吞。不過家長同時也應教導孩子不要在進食時說話和玩耍，以免鯁到。

小朋友吃難嚼的食物時要小心鯁喉。（photoAC）

2. 少食烘烤類熱氣零食

部分家長為了防止孩子吃太多薯片，會選擇用脆口的餅乾或零食代替，例如百力滋、蝦條等。不過這些烘烤得較為香口、香脆的零食都較熱氣。許醫師建議可以用清蛋糕、蒸麵包等健康點心代替，或者可以吃較高蛋白質及低糖的蛋卷。

經過烘烤的香脆食物也不宜多吃。（photoAC）

3. 避開重調味加工食品

家長購買食物前可查閱食品包裝上的營養標籤，盡量揀選含較少添加劑、鈉、糖、脂肪的加工食品。出齊牙的小童可以吃天然生曬、少調味料的魚乾、魷魚絲、元貝乾、帶子裙邊等小食，他們需要花較長時間咀嚼這些食物，能防止他們在短時間內攝取過多熱量。

小童可以吃天然生曬、少調味料的魚乾、魷魚絲、元貝乾、帶子裙邊等小食。（photoAC）

4. 避免食生冷食物及甜食

家長盡量不要讓孩子食太多生冷食物及甜食，例如雪糕、朱古力，以及芝士蛋糕等含有大量忌廉的食物，這些食物較為熱氣、滋膩，小朋友多食用也容易發胖。

生冷食物也應少吃。（photoAC）

5. 宜多吃清熱食物或飲湯水

疫情下也建議多吃清熱水果，如雪梨、蘋果等。如果孩子經常外出，不方便吃新鮮水果，家長可購買無花果乾、雪梨乾及蘋果乾等無糖乾果。

另外許醫師提醒過年期間勿忘飲用湯水，小朋友宜飲用清、涼的湯水，不宜溫、不宜熱、不宜補。例如西洋菜羅漢果陳腎瘦肉湯、蘋果雪梨雪耳南北杏無花果煲瘦肉、青紅蘿蔔粟米馬蹄瘦肉湯，適合一家大小飲用。

宜多吃清熱水果或飲清熱湯水。（photoAC）

資料獲許懿清中醫師授權轉載

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