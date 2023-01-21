婆媳｜人妻苦求不到奶奶家拜年方法　網民推「這原因」絕對冇得輸

農曆過年是華人最重視的節日，也是闔家團圓的日子，但對於不少已婚的女性來說，卻是一種夢靨。



一名人妻在Facebook發文提問，是否有甚麼方法可以不用回奶奶家過年，沒想到多數人都建議可以用「確診」當作理由。

「確診」這招雖然很奸，但也不失為妙計啊！（按圖了解）

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事主在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」貼文寫道，每一年過年時，大嫂都藉着上班的理由不回去，然後隔天就直接回娘家，但這位女事主自己是搞生意的，今年也不想回老爺奶奶家過年，不過卻不能同樣用「要上班」為理由不回去，再加上住的地方離奶奶家只有半小時車程，更是無法避免，讓她無奈地想問「有甚麼方法可以不用回奶奶家？」

鄉民們紛紛提供各種意見：

．「搞生意的更好，哪時要趕工自己說了算」

．「就直接說不想回去就好啦，不然每年還要想理由多累」

．「出遊啊，不然就是直接說不去啊」

．「直接找旅行社訂行程」

．「帶小孩回來坐坐，人生見一次就少一次，老人家也在盼望着兒子一家回來吃團圓飯」

．「懷孕了，生完小孩，就說要帶孩子們，然後將無法配合」

．「景氣不好，那天要營業多賺點」



更多人都建議可以用「確診」作為理由：

．「就…確診是個好理由」

．「確診，直接度過一個愉快的新年」

．「說妳雖然一條線，但是有確診的症狀，擔心傳染給他們」

．「確診好用」

．「身體不適，疑似確診」

．「確診這個理由很棒」

．「就說妳確診啊，他們會自動跟妳說『妳就不用回來啦』」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】