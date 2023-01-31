心理學家籲新手媽媽勿入「媽媽谷」 批評和比較心態反導致焦慮

很多新手媽媽喜歡加入社交平台的「媽媽谷」分享育兒資訊和尋求協助。但心理學家卻不建議新手媽媽加入這些「媽媽谷」，全因這些群組中偏向於批評和比較的心態，會令這些原本已經緊張、無助的媽媽越發焦慮和不知所措。



據外國傳媒報道，美國新澤西一名新手媽媽在懷孕時加入了一個Facebook「媽媽谷」。有一天她在半夜一邊餵奶給3個星期大的女兒，一邊瀏覽群組訊息。她發現當中有一則貼文正在批評媽媽抱著孩子哄睡。「這個舉動令孩子再也無法自己入睡」、「你在打亂孩子的作息時間」、「你害他無法自己睡在嬰兒床上。」這些警告令只是想抱著孩子哄睡的媽媽感覺自己罪大惡極。

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美國佩柏戴恩大學發表一項研究報告，指媽媽瀏覽這些「媽媽谷」的時間越長，她們的皮質醇（亦稱壓力荷爾蒙）分泌就會越高，代表這些群組可能反而令媽媽更焦慮和緊張。美國佩柏戴恩大學副教授Lauren Amaro指出，當媽媽不斷根據他人的意見來檢視自己的每個決定是否正確，而非選擇「我覺得對孩子最好的決定」，這樣很難做到一名好爸媽。

紐約心理學家Lesley Koeppel亦警告媽媽不要在網上尋求育兒建議。「這是一件很危險的事。有些女性充滿敵意，但其實她們就像問問題的媽媽一樣沒有安全感。」

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佛羅里達州一名兩孩媽媽，憶述當年生第一個孩子時加入了一個Facebook群組。因為出院後遇到一些困難，媽媽不得不用配方奶粉來代替母乳，於是在群組詢問有甚麼奶粉推薦，卻受到眾多批評和攻擊，說她既懶惰又可悲。

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自此之後，她明白了與別人比較是女性的本性，便逐漸遠離這些群組。「我會根據孩子的情況作出調整。如果她想我抱著睡，我便會抱著她睡。我嘗試相信我自己。」

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