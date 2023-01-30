巨嬰｜巴西18磅巨嬰出世身高近60cm 醫生指巨嬰與孕婦患病有關

對於剛出生的嬰兒，大家總愛討論嬰兒的重量。近日，巴西一名27歲孕婦在醫院誕下一重7.3公斤（18磅）的男巨嬰，此重量更打破了當地紀錄。醫生表示巨嬰的出現源於母親患有一病，情況十分危險，幸好現時母子平安，就此感到高興和感恩。



綜合外媒報道，在一月十八日，巴西一名 27歲孕婦Cleidiane Santos dos Santos在Padre Colombo醫院剖腹產子，男嬰體程重達達18磅（7.3公斤），身高接近60cm，體型跟9個月的嬰兒無異。

男嬰體重一度打破當地體型最大的健康嬰兒紀錄

當時她已懷孕40週，醫生發現胎兒成長速度過快，體型大得使產婦無法自然分娩。當醫生告知母親其情況時，母親一度以為幼子體重是9磅，其後發現是18磅體重，這是她意想不到的。

男嬰取名為Angerson dos Santos，其體重紀錄一度打破當地體型最大的健康嬰兒紀錄。「我要感謝Padre Colombo醫院團隊，他們一直給我力量，並一直悉心照料。如果沒有了他們，我不知道事情會變成甚麼樣子。」母親續說。

誕下巨嬰被醫生揭其母患有一病

主診醫生Artemisia Pessoa表示，她誕下巨嬰全因患有糖尿病所致。他形容這情況是十分危險，幸好現時母子平安，就此感到高興和感恩。男嬰現時仍在重症監護病房接受監察，而健康情況維持良好，母親亦能以母乳喂哺。

由於寶寶體型過大，父母早前準備的新生兒衣物都室下了，他們正為新生兒籌備適合9個月至1歲大嬰兒尺寸的衣物和紙尿片。

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