陳卓賢拍再見寧靜海MV罕有爆喊　剖白兒時屬ADHD常被打慣壓抑情緒

MIRROR陳卓賢（Ian）今年首支派台作品《再見寧靜海》已於各大平台上架。歌曲內容關於一則淒楚虐心的愛情故事，帶出要學會珍惜，不要等到失去後才帶著遺憾終老的訊息。顏卓靈（Cherry）擔任MV女主角，與Ian齊齊爆發演技。Ian亦剖白自己小時候屬ADHD，習慣壓抑情緒，這首歌曲令他能坦然流露情感，感觸爆喊。



《再見寧靜海》由黃偉文（Wyman）填詞，講述男、女主角以《私奔到月球》為定情歌，許多場景都圍繞著兩人對月球的憧憬，但原來「月球」背後有另一重寓意：「當初同Wyman講過想係1969年岩士唐登陸月球嘅故事。喺登陸月球返回地球後，岩士唐有可能想再上去，但就好似世事，有陣時你想做到，你理想係咁，但你未必做到。岩士唐之後都未必可以上得返月球，會有好多遺憾。」

歌曲中的兩句歌詞已概括了故事的主要訊息：「最快樂時候未知最快樂」、「到跌落凡塵就知再沒有」。Ian希望可以提醒大家珍惜現有，把握當下：「大家好幸福時唔意識自己好幸福，所有嘢都係喺失去咗之後，帶住呢個遺憾終老。」

Ian拍攝《再見寧靜海》MV時與Cherry輪流爆喊，他在拍攝時真情流露哭成淚人，他剖白小時候屬於ADHD（專注力不足），在家人的管教方式下習慣壓抑情緒：

「由細到大都甚少喊。細個我好硬頸、好曳，屬ADHD（專注力不足），但以前屋企人冇正視呢樣嘢，只覺得小朋友曳，就要打，但我被打時依舊好硬頸，喊都唔喊，郁都唔郁；一句話都唔講，由佢哋繼續打，打到佢哋攰為止都唔會道歉。大個咗之後都唔會俾自己情緒外露，情緒一湧上嚟就會自然撳返落去，有陣時演戲都會遇到呢樣嘢，Feel到好感觸，有情緒想要發出嚟，我冇刻意控制但身體都會自然撳低佢。」



而這次拍攝卻幫助他大解放，將感受到的情緒爆發出來：「今個MV第一日拍攝嘅時候同Cherry第一幕戲已經好有感覺，好多謝佢演繹得好好，望住佢雙眼，感受件事嘅時候，大家已經進入咗個世界，所有情緒、感情演繹嘅部份，係完全投入咗，傷痛爆喊嘅情緒亦自然流露。」

相關閱讀：小朋友最早3歲出現ADHD徵狀 成因中7成屬遺傳因素

ADHD孩子常見徵狀

+ 3

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓