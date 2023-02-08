小童發燒瞪天花板傻笑 母嚇得冒冷汗 網民恐「燒壞腦」

即使兒童發燒十分普遍，若一不留神，處理不當情況可大可小。近日江蘇南京一名母親照顧發燒的女童，當女童服藥後準備入睡時，突然望向天花板傻笑，其畫面相當詭異，嚇得母親直冒冷汗。文未附有寶寶發燒護理小貼士，為大家解構寶寶「燒壞腦」迷思！



女童服藥後突然傻笑

綜合內媒報道，江蘇南京一名女童發燒持續一日一夜，當晚母親餵女童服用退燒藥後，抱着女童準備休息時，女童突然傳出笑聲，母親一看之下發現女童竟瞪着天花板不停傻笑。母親見狀嚇得直冒冷汗，馬上拍片把過程記錄下來，過程長達2分鐘，畫面相當詭異。當時女童燒得額頭炙熱、雙頰通紅，神情迷糊。幸好及後女童恢復意識，亦可正常對答，母親方安心下來。

女童瞪着天花板傻笑2分鐘。（網上圖片）

兒童發燒持續不退 網民恐「燒壞腦」

母親到醫院求診後證實女童患上季節性流感，目前精神狀況良好，身體已恢復正常。事後女童的影片在網絡上瘋傳，引起網民熱烈討論。有網民指責該母親沒有及時帶女童求醫，「孩子耽誤了最佳診治時間」，甚至有網民認為女童已經「燒壞腦」。

兒童發燒護理小貼士

根據醫管局指引，發燒「燒壞腦」並不存在，「腦膜炎」等腦部疾病才是引致腦部受損的成因，發燒只是其中一個病徵。

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按圖即睇寶寶發燒護理貼士

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若寶寶一直持續發燒不退，家長們可採取以下指引，衛生署提供了有關兒童發燒護理的小貼士：

不論在任何情況，若發覺寶寶有以下狀況，或是家長感到擔憂或不安，應立即再送到醫生處診治：

• 出現抽搐

• 身上有紅疹

• 精神委靡不振

• 不願吸吮或進食

• 持續發燒不退

• 有脫水現象，例如：口部乾涸、啼哭時沒有淚水、病容滿面、眼球或頭頂囟門凹陷

護理方法

• 量度體溫（採用電子探熱針或紅外線耳溫探熱針 ）

• 按醫生指示服用退燒藥

• 穿着適量衣服

• 保持室內空氣流通

• 為寶寶補充水分

• 充足休息及養分

• 泡溫水浴