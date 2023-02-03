夫婦趕登機不購寶寶機位 地勤掀開嬰兒車毛毯驚覺寶寶被遺機場

一對比利時夫婦在以色列本古里安機場辦理登機手續才得知同行寶寶也需付機票費用。由於夫婦已遲到，他們沒有為寶寶付費，只將寶寶遺在機場便自行前往安檢。機場地勤人員在行李輸送帶的嬰兒車上發現寶寶被遺下，便立刻報警。夫婦最終被帶回登機櫃檯並接回寶寶。



據外媒報道，一對持有比利時護照的夫婦帶同一名年幼寶寶前往以色列本古里安機場，準備乘搭瑞安航空（Ryanair）飛往比利時布魯塞爾。

夫婦遲到登機櫃檯 將寶寶放於嬰兒車遺行李輸送帶

夫婦到達機場辦理登機手續的櫃檯後，夫婦才發現也需要為寶寶付機票費用。當時夫婦已經遲到，二人未有為寶寶額外購買機票或一同離開機場，反而自行前往安檢及登機，將寶寶留在嬰兒車並用毛毯蓋著，遺在登機櫃檯旁的行李輸送帶。

夫婦被帶回登機櫃檯接回寶寶

從網上流傳的影片所見，地勤人員掀開行李輸送帶上嬰兒車的毛毯，驚訝發現有一名寶寶坐在嬰兒車裏。地勤人員馬上報警處理 ，有職員坦言：「從未見過這種事，我們對此感到很難以置信。」在警察趕來前，一名機場值班經理將夫婦帶回登機櫃檯，讓他們接回寶寶。

以色列機場管理局回應指，那對夫婦遲往機場，到達機場時辦理登機的櫃檯已關閉。夫婦打算直接前往安檢，將寶寶留在登機櫃檯的行李輸送位置。據瑞安航空指引，如乘客帶同寶寶上機，不佔位的需付25歐元，佔位的可購買一張正價成人機票。

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