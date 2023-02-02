寵物公雞襲擊女兒 女兒破相險失明 媽媽一舉動惹網民兩極討論

撰文：糰子
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一名居住在美國南部的媽媽在社交平台分享，家裏飼養的寵物公雞攻擊了她女兒，導致女兒身體多處都被抓傷，甚至差點失明。為了懲罰公雞，讓女兒不會再收到襲擊，媽媽決定將牠製作成炸雞塊，並分享了女兒正在享用雞塊的照片。

根據美國傳媒報道，一名美國媽媽在Facebook分享了女兒被家裏飼養的寵物公雞Hei Hei襲擊一事。事件導致女兒額頭、臉頰和脖子等多處被抓傷。

媽媽在貼文中表示：「這件事終究還是發生了，幸好沒有造成更大的損傷。」原來只要HeiHei再抓高半英寸（約1.27厘米），就可能會令女兒失明。她補充，自己身為媽媽並不會放過任何傷害孩子的事物，於是為了教訓HeiHei，將牠做成了炸雞塊，讓女兒食用來「報復」牠。

（圖片來源：Facebook Magan Schmidt）

網民反應兩極，部分認為寵物公雞的行為不至於要被判「死刑」，質疑她的育兒方式，也有人批評貼文的開場白「這件事終究還是發生了」，表示媽媽已經預料到會有這件事發生，卻沒有採取任何預防措施。部分網民則支持媽媽的舉動，認為「媽媽你做得對！希望孩子能享受雞塊」、「如果你不是在農場或類似的地方長大，就請別發表評論」。

生命教育｜為何如此殘忍？男童吃着炸魚　媽媽：這是你死掉的寵物

寵物被做成食物該多令人傷心。日前一段短片在網絡上瘋傳，一名男童把鯰魚當作寵物，某天正在吃炸魚時，媽媽突然告訴他說「你現在吃的魚就是你的寵物鯰魚」，男童秒愣住後放聲大哭，崩潰大喊「我不想吃」，不少網友相當心疼男童的遭遇。

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當孩子如此重視生命時，他的父母卻忽略了他的感受：（按圖了解）

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綜合外媒報道，印尼一名男童把鯰魚當作寵物魚飼養，相當疼愛他的新寵物，某天男童的寵物鯰魚死了，他難過的說要去給死去的寵物鯰魚祭拜，當時他正在吃炸魚，咬了幾口就放在盤子裏。

男童的爸爸表示，魚已經死掉被做成菜了，但男童還沒反應過來，依然執着要去看寵物魚的墳墓，此時媽媽就說「你現在吃的魚就是你的寵物鯰魚」，男童聽聞噩耗隨即放聲大哭，哭得相當悽慘，一邊大喊「我不想吃，我不想吃了」，隨後拿起盤子上的炸魚捧在手中跪倒在地，哀悼寵物鯰魚的死去。

男童發現寵物鯰魚變成食物的影片上傳到Tiktok帳號「nialailatu0」上，至今已吸引超過萬網友觀看，卻意外引發論戰，有一派網友認為男童的反應很好笑，留言表示「很抱歉我覺得超好笑的」、「一邊說要去給魚祭拜，結果魚已經祭了五臟廟」「反應也太大了吧」。

另一派網友則覺得不應該這樣對待小孩，網友說：

．「因緣很深」
．「小孩子很珍惜自己的東西就會這樣，我以前很喜歡山羊，結果竟然被家人賣掉了，我就哭很久」
．「父母應該要對小孩有同理心」
．「做成炸魚不是不行，但要跟小朋友解釋清楚，不然小孩會有陰影的」

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