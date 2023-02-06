日女旅館分娩後淹死男嬰棄車站 被控謀殺棄屍監禁5年法官斥極自私

去年5月日本北海道發生一宗駭人案件，23歲女子於旅館產下男嬰後，竟淹死男嬰並棄置於車站的儲物櫃內，女子被捕後坦承殺害男嬰，被控謀殺罪和棄屍罪。日前案件正式進入庭審階段，女子在庭上詳述案件背景和經過。法庭最終於2月3日作出裁決。



旅館分娩後淹死男嬰車站棄屍

日本23歲女子小關彩乃無業而且沒有固定居所，她於去年5月入住北海道札幌市的某個旅館後，在房間內誕下男嬰。其後她在房內浴缸淹死男嬰，並購買通渠水浸泡屍體企圖溶屍，但卻溶屍失敗，她遂把嬰兒屍體裝進新買的保溫箱，並將保溫箱棄置在千歲站的投幣式儲物櫃內。

23歲女子於旅館分娩後淹死男嬰，並在千歲站的投幣式儲物櫃棄屍。（photoAC）

怕孩子妨礙與男性玩樂而動殺機

隨後有民眾發現並報警，警察經調查後以涉嫌棄屍逮捕小關彩乃，她被捕後亦承認犯罪，並講述犯案過程。案件於今年1月31日開審，她在庭上坦承罪行：「我為了個人因素奪走了孩子的生命，做了不可原諒的事情」。檢方要求判處監禁八年並指出小關彩乃的行為極度自我中心，認為孩子會妨礙她尋歡，所以就殺了嬰兒並棄屍，更一度打算溶屍。

剖白悲慘身世 憶述犯案經過：「他的手腳都在動」

而辯護律師求情時表示，希望法官能考慮小關彩乃作案時的精神狀況，指出她沒有前科，而且受專注力不足（ADHD）問題影響，加上她是意外懷孕，沒有人從旁支援要孤自面對。

小關彩乃亦透露自己悲慘的經歷，早年她曾在妓院工作，更懷上了一位沒有採取避孕措施的顧客的孩子，最後選擇人工流產。大學畢業後，她決定搬到札幌，她從去年3月開始就住在札幌，後來透過賣淫賺錢。她暪著孩子的生父，獨自住從案發的旅館分娩，她憶述犯案時的感受：「我感覺他的手腳都在動，但我仍不斷淹沒它們，直到它們停止活動。」

小關彩乃被判處監禁5年，她在庭上稱會重視檢視自己的人生。

法官斥「極其自私」判監禁5年

最終案件於2月3日進行裁決，法官嚴厲斥責小關彩乃將與男性的關係為優先是「極其自私」，不過鑑於她是非自願懷孕，犯案時未能理性思考，算是情有可原的情況。最後法院判處小關彩乃監禁5年。小關彩乃聽到法官的講述後也淚流滿面，表示會重視檢視自己的人生。

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