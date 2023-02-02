慈母苦幹清潔工10年幫補家計 天意弄人患惡性瘤 兒子懇求救治方案

天下父母心，父母對子女的愛包含著無條件的付出。近日一名港男在社交平台群組發布帖文，表示對自己和妹妹疼愛有加的母親擔心一對子女太辛苦，不惜苦幹清潔工10年幫補家計，卻不幸患上罕見惡性瘤，醫生坦言化療未必有太大幫助，令港男非常心痛。港男希望借助網民力量，為母親繼續尋求醫療方案，並建議大家每年進行身體檢查，以免後悔莫及。

資料及圖片獲授權轉載：Facebook群組「真.屯門友」網民Tommy



網民Tommy近日在社交平台Facebook群組「真.屯門友」發文，希望集思廣益，為患病母親尋求醫療方案。Tommy指，母親非常疼惜他和妹妹，兄妹喜歡的食物或東西，母親都會心軟買給他們。他坦言自己賺錢不多，對於母親在自己出社會工作後仍需苦幹清潔工10年，感到非常自責。「媽咪一直都為我地著想，害怕我地辛苦，叫我地量力而為。」

母親患大腸癌二期做化療 化療後腫瘤仍變大

Tommy表示，母親約9個月前肚子開始出現非尋常痛楚，入院檢查後發現為朱古力瘤，於是將子宮摘除。當Tommy以爲母親逐漸康復之際，母親開始出現大便困難，腸胃亦非常不適，於是Tommy帶母親到醫院急診室求診，先獲安排吊鹽水，其後檢查發現母親確診患上大腸癌二期，便積極進行化療，卻有幾塊腫瘤不能切除。第二次化療時母親開始脫髮，Tommy親手為母親剃光頭，他坦言非常心痛。完成六次化療後，腫瘤仍有變大跡象，「醫生話一係繼續做化療，雖然都唔會話太大幫助，我一聽到個心裂開咁濟。」

惡性瘤屬罕見 「媽咪問咁係咪自己唔好彩」

醫生稱Tommy母親患有的腫瘤為高度惡性子宮內膜間質肉瘤（High Grade Endometrial Stromal Sarcoma, 簡稱HGESS），並指此病非常罕有，「媽咪問咁係咪自己唔好彩，咁都中，醫生話都係，我聽到後強忍淚水。」雖然痛心，但Tommy盡量保持正面態度支持母親，並嘗試轉向中醫求診。

聽見母親說自己「無得救」，Tommy當然感到難過，但仍冀以正能量感染母親，令她保持希望。Tommy在文末希望網民們可建議其他醫療方案幫助救治其母親，自己亦有給母親服食雲芝，希望可暫緩病情。「我真係希望媽咪可健健康康，佢係我生命既全部。」最後，他又呼籲大家謹記每年進行身體檢查，不然後悔莫及。

網民留言鼓勵 建議與妹妹共同分擔照顧責任

網民看見Tommy的帖文，紛紛爲他及其家人打氣，表示會為他們一家人祈禱，亦提醒Tommy別忘記好好照顧自己。「唔好自己一個人去承擔所有照顧媽媽嘅責任」、「可以嘅話同妹妹一齊照顧」、「做照顧者一啲都唔容易，你都要搵朋友傾吓」、「患者同屋企人要保持良好既心態」、「多啲時間陪多啲媽媽對佢情感都會好啲」。大家亦持續留言祝福Tommy母親早日痊癒。

01親子記者向Tommy了解他母親的最新情況，他指母親現在將軍澳醫院進行紓緩治療，但他不會放棄，正繼續尋找治療母親的機會。

資料及圖片獲授權轉載：Facebook群組「真.屯門友」網民Tommy

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