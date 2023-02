親子好去處｜周末必去五大展覽、購物節、音樂會（附01優惠價）

周末帶子女到香港到處遊,除了商場活動,還有甚麼特別地方?其實香港有許多展覽、購物節、音樂會等多項活動,正等大家一起來參加!內文會介紹多個熱門遊玩地方,更附有01空間優惠套票,那就可以用超抵價錢享受玩樂時刻。



限時9折套票|The World Of Nickelodeon 特展香港站門票

The World Of Nickelodeon 特展香港站門票期間限定!約 12,000 呎親子遊樂場 玩盡14個沉浸式體驗的遊玩設施 Nickelodeon 五大動畫 SpongeBob SquarePants、PAW Patrol、Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles、Dora the Explorer 及 Bubble Guppies 齊集香港! 把握機會,撲定優惠門票,還有機會與您喜愛的 Nickelodeon 動畫角色見面拍照,齊齊開 Party!



The World Of Nickelodeon

日期:2022年12月16日至2023年2月12日

地址:九龍灣國際展貿中心B102-108

Let’s Play Entertainment Centre(佔地約12,000平方尺)

開放時間 及「01空間」限時九折套票 票價:

1. 普通日子(不包括星期六、日、學校及公眾假期):14:00 - 19:40

成人(一位)+ 小童(一位): $357(原價:$396)

成人(一位)+ 小童(兩位): $562(原價:$624)

成人(兩位)+ 小童(一位): $508(原價:$564)

2. 特別日子(包括星期六、日、學校及公眾假期):10:00 - 20:10

成人(一位)+ 小童(一位): $357(原價:$396)

成人(一位)+ 小童(兩位): $562(原價:$624)

成人(兩位)+ 小童(一位): $508(原價:$564)

普通日子入場時段:

14:00 - 15:40

16:00 - 17:40

18:00 - 19:40

特別日子入場時段:

10:00 - 11:40

12:00 - 13:40

14:30 - 16:10

16:30 - 18:10

18:30 - 20:10

*每節為100分鐘, 每節之間20分鐘為場內清潔及消毒。

荷花「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」

每年BB界春季盛事、一個家長絕不能錯過的親子嘉年華 — 「BB春季購物節」將再度享譽降臨會展!荷花集團將於2023年2月17至19日,假香港會議展覽中心 Hall 1 舉辦 2023「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」。

今年展覽踏入14周年,將提供接近400個展銷攤位,齊集更多最新、最齊全、最窩心、最抵的孕婦及嬰幼兒產品及服務,讓家長可以一次過進行選購,例如學前興趣班、多元化益智玩具、嬰幼兒日常用品、產前產後護理、嬰兒護理、學習教材及書籍等,為家長提供一個一站式掃貨的好地方。

地點 : 香港會議展覽中心新翼Hall 1

日期 :2023年2月17至18日 (10:00 am – 8:00 pm);2023年2月19日 (10:00 am – 7:00 pm)

票價 :

成人門票連博覽優惠券 (1本):HK$50

成人門票:HK$30

小童門票:HK$20 (* 1米以下小童免費)

博覽購物優惠券:

逾200頁場內攤位獨家優惠及限量禮品換領券,期間限量發售。

每張成人門票只限購買一本優惠券。

DISNEY IN CONCERT: LIVE YOUR DREAM 迪士尼音樂會

迪士尼音樂會為您精心挑選有史以來最著名的經典歌曲,通過迪士尼原著動畫、結合令人難忘的旋律和電影序列的視角,探索經典故事以及人物和主題。 配搭上悠揚的交響樂曲和四把來自美國的美妙歌聲,餘音裊裊的將故事栩栩如生的展現在你的眼前。

日期:2023年4月7日 (五) & 4月8日 (六)

時間:11:00 及 16:00 (共四場)

演出時長: 約110分鐘(包括一節15分鐘中場休息)

地點:九龍灣國際展貿中心3樓 匯星 (Star Hall)

票價:CAT1 - 4|HK$580, HK$480, HK$380, HK$280

售票:

4月7日 (五) 11:00 及 16:00

4月8日 (六) 11:00 及 16:00

香港杜莎夫人蠟像館門票/優惠套票

前往香港杜莎夫人蠟像館,踏上星光熠熠的紅毯,和超過100個栩栩如生的全球名人合照,包括荷里活巨星、韓流明星、政壇名人等,精心設置的12個展區帶你重回時代人物最經典的一刻。



特色:

源自英國,擁有悠久歷史的蠟像館 蠟像造型逼真,近距離與自己喜愛的名人合影留念 重現多個名人、歷史人物,活靈活現

提示:此產品按照香港政府最新防疫措施營運,客人需自行核實相關使用規例,所有安排以政府最新公佈為準,如有變更恕不另行通知。

產品簡介:

營業時間:11:00 - 20:00(最後入場時間:19:30,以園內當天公告時間為準)

景區地址:香港山頂道128號淩霄閣p101號鋪

價錢:

電子門票 -

成人 $204(原價:$290)

兒童 $162(原價:$245)

長者 $162(原價:$245)

電子門票加數碼相片 -

成人 $226(原價:$400)

兒童 $184(原價:$345)

長者 $184(原價:$345)

香港大富翁夢想世界™

香港大富翁夢想世界™是世界知名桌上遊戲【大富翁】的首間主題館,以全息投影和4DX體感技術,立體還原銀行、地契卡、棋子、水務局、機會等經典元素。無論是家庭親子,還是朋友約會,男女老少都可以在香港大富翁夢想世界™找到熟悉的回憶,通過多種互動體驗,獲得意想不到的驚喜。



門票資料

A.) 成人門票 HKD208 (原價HKD260)

- 成人 12-64歲

B.) 小童或長者 HKD176 (原價HKD220)

- 小童 3-11歲

- 長者 65歲以上

C.) 01空間獨家: 家庭組合 HKD394 (原價HKD540)

- 成人一名

- 小童一名

- 包兩個movenpick雪糕