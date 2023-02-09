父親用賞罰機制教10歲兒學習儲蓄年儲$1570 網民：不應給錢做家務

不少父母都希望孩子從小就學會理財、儲蓄的重要性，會用不同方式幫助孩子建立理彤習慣。內地有一名父親也不例外，他為10歲的兒子擬定了一項計劃，用賞罰的方式給予零用錢，也有存款利息讓兒子學會儲蓄。



用賞罰方式給予零用錢

內地山東一位父親為了讓10歲的兒子從小養成儲蓄習慣，自去年1月開始為兒子制訂理財計劃，希望兒子能體會到賺錢不易。這項計劃以賞罰機制為中心，兒子只要完成以下3類事務便可獲獎賞，包括家務、禮儀和學習等，例如每次拖地、掃地後都能獲得1元（人民幣），每寫完一篇作文獎勵5元；相反，沒有做功課，沒有拖地、掃地則要倒扣1元。

給父母保管有存款利息

除了用新的方法分配零用錢之外，父親也希望兒子能學習儲蓄，兒子只要存滿50元並交給父母保管一個月以上，便能額外獲得10%的存款利息。

「當時制定這個理財計劃，就是讓孩子養成良好的理財習慣，通過勞動獲得收入，體會賺錢的不容易；通過存款獲得利息，感受到存錢的樂趣。」



年儲$1570態度變得積極

一年過後，兒子已經透過這項計劃累積了1570元 ，態度也變得更積極，體會到賺錢辛苦。平日也不會亂花錢，如果心儀的商品價格高昂，會等有折扣才購買。父親也對他的轉變感到非常滿意：「家務勞動更積極，學習也充滿熱情，孩子還可以知道藉由勞動能獲得一定報酬。」

網民反對：不應給錢做份內事

有網民欣賞這位父親的做法，同意要從孩子年紀尚小時培養理財、儲蓄的習慣。不過有部分網民則認為，父親不應用錢來獎勵兒子做家務， 因為做家務是每位家庭成員的責任。而且也有不少人認為，賞罰機制會令到兒子變得勢利計較，凡事向錢看。

培養算計人才

完成作業和做家務都是孩子應盡的義務

適當還行，別什麼事都利益化，孩子長大得啥樣了

我害怕等我老了，他給我端屎端尿明碼標價

我有個同事就這樣，都沒人願意跟他玩，他的口頭禪是過日子要精打細算



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