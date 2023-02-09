父親用賞罰機制教10歲兒學習儲蓄年儲$1570 網民：不應給錢做家務

撰文：螢火蟲
出版：更新：

不少父母都希望孩子從小就學會理財、儲蓄的重要性，會用不同方式幫助孩子建立理彤習慣。內地有一名父親也不例外，他為10歲的兒子擬定了一項計劃，用賞罰的方式給予零用錢，也有存款利息讓兒子學會儲蓄。

用賞罰方式給予零用錢

內地山東一位父親為了讓10歲的兒子從小養成儲蓄習慣，自去年1月開始為兒子制訂理財計劃，希望兒子能體會到賺錢不易。這項計劃以賞罰機制為中心，兒子只要完成以下3類事務便可獲獎賞，包括家務、禮儀和學習等，例如每次拖地、掃地後都能獲得1元（人民幣），每寫完一篇作文獎勵5元；相反，沒有做功課，沒有拖地、掃地則要倒扣1元。

給父母保管有存款利息

除了用新的方法分配零用錢之外，父親也希望兒子能學習儲蓄，兒子只要存滿50元並交給父母保管一個月以上，便能額外獲得10%的存款利息。

「當時制定這個理財計劃，就是讓孩子養成良好的理財習慣，通過勞動獲得收入，體會賺錢的不容易；通過存款獲得利息，感受到存錢的樂趣。」

年儲$1570態度變得積極

一年過後，兒子已經透過這項計劃累積了1570元 ，態度也變得更積極，體會到賺錢辛苦。平日也不會亂花錢，如果心儀的商品價格高昂，會等有折扣才購買。父親也對他的轉變感到非常滿意：「家務勞動更積極，學習也充滿熱情，孩子還可以知道藉由勞動能獲得一定報酬。」

網民反對：不應給錢做份內事

有網民欣賞這位父親的做法，同意要從孩子年紀尚小時培養理財、儲蓄的習慣。不過有部分網民則認為，父親不應用錢來獎勵兒子做家務， 因為做家務是每位家庭成員的責任。而且也有不少人認為，賞罰機制會令到兒子變得勢利計較，凡事向錢看。

培養算計人才
完成作業和做家務都是孩子應盡的義務
適當還行，別什麼事都利益化，孩子長大得啥樣了
我害怕等我老了，他給我端屎端尿明碼標價
我有個同事就這樣，都沒人願意跟他玩，他的口頭禪是過日子要精打細算

相關閱讀：會做家務的孩子長大後易獲高薪　4個技巧養成子女做家事的好習慣

▼▼4個教孩子做家務的技巧▼▼

+22

相關閱讀：唔想子女長大做「月光族」？5招教孩子從小節儉及儲蓄︱投委會

▼▼教導子女花錢正確原則▼▼

+9
常考滿分的兒子　這次拿96分竟更開心？網民一席話點破感人原因慈父｜兒子患血癌　法律系爸爸猛讀醫學　救子之餘更做出驚人創舉報子女才藝班前必看！幼教老師發掘孩子興趣2方法　避免3分鐘熱度親子活動｜幼兒肌肉累抗拒寫字？港媽分享簡單寫前訓練加強小手肌育成學霸｜孩子能否愛上學習？父母做到3點　他們將來多半做學霸教養｜仔仔太黐身港媽靈機一動畫時間線解釋日程大不同：同佢講數親子活動｜港媽用泥膠遊戲代替傳統認字法　特殊觸感刺激仔仔記憶港媽教用一樣常見玩具助孩子學數學概念　觸摸實物將數字具體化
親子關係
親子
親子熱話
教養
理財
兒童理財