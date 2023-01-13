親子活動｜幼兒肌肉累抗拒寫字？港媽分享簡單寫前訓練加強小手肌

撰文：螢火蟲
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不少家長都因教小朋友寫字而頭痛不已，皆因許多孩子都抗拒寫字，每次要抄寫就百般不願。原來幼兒抗拒寫字，原因可能是孩子的手部小肌肉較弱，容易肌肉疲累！護士媽媽Vivian教大家用簡單工具，訓練孩子的小手肌、手握力、手指靈活性，以及手眼協調的能力 ，更可以享受親子時光，寓學習於娛樂。
資料來源：護士Vi媽三小火 Facebook專頁

很多孩子都抗拒寫字，尤其升小學後更常見。有時孩子才剛開始執筆寫字，已説疲累。其實部分孩子在幼兒階段未有訓練小肌肉，小肌肉較弱，以致有「未學行先學跑」的情況，寫字時手部小肌肉容易感到吃力，甚至令他們討厭寫字。

（相片獲護士Vi媽三小火授權轉載）

護士Vi媽一直有分享幫助幼兒訓練小手肌、手眼協調及前三指的活動，目的就是希望能幫助小朋友作寫前訓練，而不是直接不斷做抄寫練習。到孩子漸漸成長，做訓練就可增強兒童做精細動作的能力、手握力、手指靈活性等等。

家長可準備紙、筆，以及兒童剪刀。首先家長可以在紙上畫上多個線條，曲線、直線也可。然後把畫好的紙張的頂端貼在牆上，再讓孩子用兒童剪刀，沿著紙張上的線條裁剪。

「寫前訓練」不代表要刻意訓練，只要將日常生活的物資變成遊戲，再融入家中，從遊戲中練習，這樣既能做親子活動，又能訓練小手肌，一舉兩得。我在長假時在紙上畫上直線與曲線並貼在牆上，與三小火一同玩剪紙遊戲，遊玩的同時也能訓練孩子運用剪刀工具的能力。

資料及相片獲護士Vi媽三小火授權轉載

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