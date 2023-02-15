人工殺姬｜育兒方式出了錯？劇透5大情節　嚇餐飽外也讓父母反思

《人工殺姬》（《M3GAN》，台譯窒友梅根）恐怖中帶溫馨！



《人工殺姬》不僅是一齣好評如潮的科幻恐怖片，更是值得父母從中反思育兒日常的作品！不怕劇透的話便繼續閱讀下去吧！（按圖了解）

-----以下文章有劇透，請斟酌閱讀-----

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最近上映的電影《人工殺姬》大家看了嗎？編輯本以為就是普通的科幻恐怖片，結果發現劇情細節滿滿的親子關係重點！（雖然是負面教材XD）全片只有一處Jump scare不會被嚇到煩躁，又可以看到嶄新的育兒觀點，推薦各位跟媽媽朋友聚會時去電影院看哦～已經看完或不怕暴雷的讀者就來看編輯整理《人工殺姬》的5個親子關係重點吧！

《人工殺姬》劇情回顧

女主角 Gemma 是個AI機器人專家，她有個8歲的姪女 Katie， Katie 與爸媽出遊時遇上車禍，父母當場去世， Katie 則幸運地存活下來， Gemma 於是帶 Katie 回家同住，準備接手照顧 Katie ，但未婚未生的 Gemma 不知道如何陪伴敏感的 Katie ，於是創造出了仿真AI機器人 Megan，成為 Katie 亦師亦友的存在，但久而久之 Katie 卻對 Megan「上了癮」，沒有 Megan 她就無法做任何事，也不建立其他的人際關係，當 Gemma 想讓 Katie 遠離 Megan 時， Megan 卻出現了自我意識，立志除掉所有妨礙她的人，包括 Gemma ！

《人工殺姬》的5個親子關係重點

1. 讓孩子表達情緒

經歷過車禍悲劇的 Katie 理應感覺非常悲傷與孤獨，但 Gemma 沒有讓 Katie 有表達情緒的機會，甚至讓 Megan 不要談論死亡，以至於 Katie 來不及認知、處理自己的情緒，沒有悲傷跟發洩負面情緒的空間，讓 Katie 內心非常混亂，也無法從 Gemma 身上感受到愛。「情緒教育」一直是近年來的育兒重點，人們就是因為無法控制情緒所以才會做出偏差行為，想要學會控制情緒，就必須認知→接納→安撫自己的情緒，而不是避而不談！（「SEL社會情緒學習」比國英數還重要）

2. 3C是把雙面刃

現在很多3C用品、軟體都是設計給小朋友的，讓孩子可以輕鬆的學習跟娛樂，也讓爸媽能喘口氣，但 Gemma 讓 Megan 把所有親職工作都攬下，包括提醒 Katie 沖馬桶、陪 Katie 寫作業、講睡前故事、看顧 Katie 安全......有了 Megan 後 Katie 幾乎不需要 Gemma 的陪伴。 Gemma 使用 Megan 的方式等於是把育兒全丟給3C負責，雖然方便，但也失去了親子交流時間，導致爸媽跟小孩根本不熟，孩子還會對3C成癮產生依賴性，沒3C就暴動！

3. 孩子要被寶貝的感覺

Katie 對 Gemma 說她依賴 Megan 是因為 Megan 讓她有「被寶貝」的感覺，就像她曾經在媽媽身上感受到的，讓人看了非常心酸QQ這段劇情在提醒爸媽們：孩子需要被重視、被關心的感覺，他們絕對能感受到大人的用心，誰在乎他、誰愛他，孩子其實都知道！（明明是主要照顧者，孩子卻跟自己不親？）比起 Gemma ， Megan 花更多時間在 Katie 身上， Megan 總是認真地聽 Katie 說話，當 Katie 開心時為她歡呼、傷心時輕聲安慰、遭遇危險時挺身而出，所以想當然 Katie 會更喜歡 Megan 。

4. 沒收不是好的方法

Gemma 發現 Katie 對 Megan 上癮時，她的做法是偷偷把 Megan 關機後帶走，讓 Katie 一覺醒來發現 Megan 消失導致 Katie 瞬間暴怒，對心理師又砸書又砸椅子，甚至賞了 Gemma 一巴掌！當孩子對一個東西上了癮，直接沒收、取消、禁止絕對不是好方法，容易讓孩子情緒失控，孩子失去安全感且覺得自己不被尊重。成人戒掉一個東西時也是循序漸進、找替代品或動力，在有人支持自己的情況下慢慢戒才比較容易成功，孩子也是一樣，且孩子的自律能力較差，需要更多陪伴與鼓勵哦！

5. 溝通不能靠說教

當 Gemma 想把 Katie 拉回正軌時靠的是用大道理說教與強迫，無視 Katie 的意願與感受，造成 Katie 巨大反彈，也破壞了兩人的關係。孩子其實都知道自己的某些習慣不好、爸媽不喜歡，但重點是孩子就是會忍不住，人的天性就是追求快樂，孩子一定會做最舒適、最開心的選擇，而不是符合大眾期望的選擇。當我們想要說服孩子，一定要先觀察孩子的情緒與需求，了解這個東西為什麼有那麼大的吸引力，從這點下手！

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】