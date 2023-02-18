讓孩子做家務培養自信與責任感 港媽分享簡單小家務適合親子同做

不少家長就算工作疲倦，回家後也捨不得讓孩子幫手做家務。護士媽媽Vivian指出家長捨不得孩子做家務，或認為他們會幫倒忙，其實親手斷送了孩子的責任心。Vivian分享了一些適合親子同做的簡單小家務，既可以享受親子時光，又可以幫孩子建立自信心。

資料來源：護士Vi媽三小火 Facebook專頁



父母的偏愛或會斷送孩子的責任心

孩子小時侯看到媽媽在做家務，與生俱來的反應是也會想幫忙，想幫忙倒水、想幫忙拿碗碟，但家長往往捨不得孩子幫忙，或認為他們會幫倒忙，如打翻水、打破碗碟等，心想：倒不如自己做更好。其實這種想法會斷送孩子的責任心，待孩子長大後，家長又會埋怨他們不幫忙或做不好，全因小時侯沒有適當的學習。

孩子從做家務中學習和建立自信

我問仔仔想不想幫忙發雞蛋，二火十分踴躍，他看見發雞蛋的時候好像很有趣，於是便讓他嘗試。第一次他打雞蛋，蛋黃破了；第一次給他發雞蛋，蛋漿溢出了。但往後的日子，每逢有發雞蛋的機會都會請他幫忙，他亦躍躍欲試，發雞蛋的技巧也漸漸地改善了。而三小火每次做家務的體驗都很開心，能在愉快氣氛中學習，所以每次見到做家務時都積極地想幫忙。我希望仔仔培養的並不是發雞蛋技巧和能力，而是責任感和信心，將會成為孩子一生的財富。

孩子學習家務的確需要時間，在幫忙的過程中可能會有笨手笨腳的事情發生，有機會弄髒地方、打破東西，家長又要顧及安全性，因而深切體驗「自己做更好」的感受。但這是無可避免的學習過程，孩子要從失敗中學習方能成長，不應該因為他們未曾掌握技巧而抹煞嘗試的機會。家長應要包容其過失，以正面的說話鼓勵孩子勇於嘗試，如「下次會做得更好」、「你一定做得到」、「我們一齊做」。

二火三火幫忙發雞蛋。（圖片獲護士Vi媽三小火授權轉載）

小技巧幫助孩子更容易做家務

為防止孩子打破東西，可以使用塑膠物品去代替；防止孩子打翻，可以用小容器去減少執拾的忙亂。家長應用方法去令孩子能夠做到，付出時間去教導和訓練，不要打擊他們的積極性，否則可能永遠無法學會，更甚變得沒有自信去做家務。

簡單小家務令孩子感覺被認可

在孩子眼中，完成家務有一種被委托重任的使命感，以及被尊重的感覺，家長應該悉心栽培這一份難能可貴的特質。以下分享一些孩子容易掌握的小家務，同時適合親子同做：

1.打雞蛋、發雞蛋

2.收衫、摺衫

3.夾衣夾

4.塗果醬麵包

5.反轉襪子和捲摺襪

6.製作果凍

7.摺毛巾

8.掰果皮

9.倒水

資料及相片獲護士Vi媽三小火授權轉載

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年紀較小的幼童可先認識基本的1、2、3數目，家長可先在紙上按數字順序畫上不同數目的積木，並在下方寫上相應數字，再與小朋友一起將同色的積木疊起，根據紙上的空格數量放上積木，讓小朋友了解不同數字的分別。

較年長的兒童則可以學習加法，家長可先寫出不同算式，讓小朋友用積木砌出算式中的不同數字，再教孩子將積木相加，數數最後的總數是多少。