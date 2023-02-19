夫妻｜濕度長期保持50%？人夫列34條極致家規　瘋狂在老婆全跟足

不少人家裏會列家規，以維持家中的和諧且更能讓家裏乾淨、整潔。一名網民是個極度要求完美的人，於是他訂了34條家規，想問問是否多數女性無法接受，他也認為「是別人太髒、太隨便，不是我太龜毛」，網民一看家規，不禁直呼，「你老婆呢？還活着吧！」。



一名網民在Facebook群組「爆怨公社」發文，他是個極度要求完美的人，他訂了34條家規，他的父母抱怨他太離譜，認為他能娶到老婆算是奇蹟，於是想問問網民們，自己的個性是否多數女性無法接受，「地球上應該也有這樣的人存在，應該不只有我是這樣吧」。

事主也表示，老婆訂的規矩自己也都有做到，所以應該沒那麼困難，老婆認為自己已經盡力了，雖然他很愛老婆，但他認為老婆可以做更好、更精進，「因為我不認為降低標準是正確的」，他想請網友們幫忙評斷，他列的家規是否真的很難做到。

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以下為網友訂的34條家規：

1. 進家門後要立刻在落塵區拖下外出鞋，然後立刻換上拋棄式居家拖鞋，出門後襪子和腳就會髒。



2. 進門後需立刻到洗手間把手洗乾淨才能觸碰門的把手，其餘地方都不準碰。



3. 把手洗乾淨後，請立刻到露台，把全身衣服、褲子放到露台洗衣籃，立刻全身赤裸到淋浴間洗頭、洗澡。



4. 家中的牆壁、系統櫃正面、房門正面、茶几、電視、所有非必要觸碰的地方都不可以碰，因為會有指紋，事主表示，非常討厭指紋和人的油污殘留在任何物品上。



5. 窗簾不准打開，事主表示，他很注重隱私，且觸碰窗簾可能讓原本整齊的折痕變亂。



6. 家裏的傢俱我已經都調整水平且都有對齊，就像藝術館的畫一樣，永遠要很正不能歪斜，所以如果不小心踢到或觸碰到桌椅、傢俱、家電導致我調整的水平和至中會歪掉。



7. 床鋪是用來躺的，不能坐在床上。



8. 洗手、洗澡完畢要立刻擦乾手或身體，不能甩水和滴水，然後要立刻把水龍頭、蓮蓬頭、淋浴間玻璃刮乾和擦乾，結論就是完全不能殘留任何水痕。



9. 每天要一起努力的整理房屋，人雖然難免會掉髮，但是看到毛髮一根落在地上，要立刻撿起來，所以如果看到地面有灰塵、小髒污、毛髮要主動清理，地面摸起來要一塵不染，沒有沙沙的感覺。



10. 一個星期要總整理家裏一次，可用吸塵器和拋棄式除塵撢盡力清理成類似無塵室、且慢慢檢視審核家中各處，讓家中保持完美。



11. 家中是北歐簡約風，且已經裝潢完成，因此家中不準買任何非必要物品，避免讓家中變雜亂，多任何一件非必要物品都不應該，出門前後都要仔細確認家裏是像飯店一樣已清潔且保持整齊。



12. 使用完遙控器或用品，一定要收納好且要擺正不能放歪，位置都已固定不可以亂擺。



13. 電視、音響音量，使用完畢請主動調整到整數10、20、30…以此類推。



14. 家裏牆面千萬不能用手碰到，衣服拉鏈也不能刮到，打開電燈開關時只能用手指按開關正中間，牆面不能有任何髒污。



15. 所有物品使用完畢都一定要物歸原位。



16. 任何家規都必須遵守且做到，不然被教導，請不要抱怨。



17. 所有外出的用品請放在外出區，或仔細清潔完畢再歸位，如果要在家使用，例如：手機，務必先拿酒精紙巾擦拭乾淨才能使用。



18. 外出的任何衣服、物品完全不準觸碰到家裏的任何地方。



19. 雙方父母、任何人都禁止進入家中，事主擔心他們根本無法做到規矩，甚至他們可能會壓力很大，避免他們壓力大，因此禁止任何人進入。



20. 一起出門逛街時都要注重儀容，不能邋遢。



21. 每天都要整理垃圾，垃圾一定要綁好不能有異味散出。



22. 家裏開關門要控制在5秒以內，因為任何蟲類可能因此瞬間進入。



23. 除了事主、老婆和貓，如果不幸讓任何生物進入家中，一定要見到屍體，必須優先處理。



24. 模型都放在模型櫃內，都已經擺好且調整好位置，未經允許連手都不準碰，打開櫃體都不行。



25. 在家裏走路一定要穿軟底拖鞋，做事要小心輕放，因為事主討厭任何噪音，也不希望走路聲或任何噪音吵到鄰居。



26. 在家不準唱歌，喜歡唱歌就一起去樓下公社KTV包廂唱。



27. 家裏濕度必須保持50%，拿取家中任何物品盡量讓事主拿，包含名牌手袋都由，因為他怕老婆不小心碰到其他物品，讓角度沒對齊或放歪。



28. 彼此都只能坐着上廁所，而且使用完畢一次就要拿酒精紙巾仔細消毒。



29. 使用完熱水瓶和煮飯完畢，要仔細檢查，因為熱水瓶沖泡難免會有些噴灑，廚房煮飯也是，使用完要立刻檢查，不能有任何髒亂才能離開。



30. 在家中要不定時幫忙仔細從側面和正面檢查家裏，有髒或瑕疵要立刻通知，我會處理與修補。



31. 在家說話不要太大聲，不然會吵到鄰居。



32. 咳嗽時要用手遮着，手一用髒就要立刻去洗手。



33. 家中的配色是紫色加白色，因此彼此購買家中物品都必須審核。



34. 雖然有做充足的收納櫃和系統櫃，但是置放物品還是要擺整齊。



網民一看紛紛表示：

．「你老婆？小米機器人嗎？還小愛同學？」

．「你的人格特寫讓我不得不懷疑，是否有變態殺人傾向」

．「入侵你家的生物必須死？！好可怕的人格！」

．「這比百貨公司的樣品展示還誇張了...」

．「好想去把隨便幾樣弄亂，然後放一堆五顏六色的抹布在你家...」

．「你老婆呢？還活着吧！」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】