洗衫｜老公晾衫驚覺多了一件粉紅色背心　老婆一驚　才知做錯一事

洗衣服時通常會將深色與淺色衣服分開洗，避免淺色衣物被染色。



一位人妻近日分享洗衣時忘記將深、淺色衣物分開，將老公的「白色背心」染成其他顏色，意外的成果讓網民看到後紛紛誇讚「染得好均勻！」

這個洗衫小失誤，想必很多人都試過吧！（按圖了解）

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一名人妻在Facebook群組《爆廢公社公開版》貼文，提到老公在曬衣服時，突然問她某件粉紅色背心是誰的？她一看也感到疑惑「咦...誰的？我也不知道」，再往旁邊的白色T恤看，發現T恤竟然也變成粉紅色，這時才驚覺罪魁禍首是自己的一件「紅色長褲」，將這兩件衣服染成粉色。事主老公聽到後馬上向她表示「你要賠我150元背心費」，令她哭笑不得。

帖文一出，立刻引起網民留言：

．「染得很均勻耶，而且好像更好看了」

．「技術真的好」

．「瞬間變情侶裝！」

．「跟老公說這是我特地去做的情人節手作內衣組」

．「恭喜老公獲得一件新內衣」

．「不說是染的，還以為是買回來的」

．「意外好看」

．「渾然天成耶」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】