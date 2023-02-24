洗衫｜老公晾衫驚覺多了一件粉紅色背心 老婆一驚 才知做錯一事
撰文：聯合新聞網
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洗衣服時通常會將深色與淺色衣服分開洗，避免淺色衣物被染色。
一位人妻近日分享洗衣時忘記將深、淺色衣物分開，將老公的「白色背心」染成其他顏色，意外的成果讓網民看到後紛紛誇讚「染得好均勻！」
這個洗衫小失誤，想必很多人都試過吧！（按圖了解）
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一名人妻在Facebook群組《爆廢公社公開版》貼文，提到老公在曬衣服時，突然問她某件粉紅色背心是誰的？她一看也感到疑惑「咦...誰的？我也不知道」，再往旁邊的白色T恤看，發現T恤竟然也變成粉紅色，這時才驚覺罪魁禍首是自己的一件「紅色長褲」，將這兩件衣服染成粉色。事主老公聽到後馬上向她表示「你要賠我150元背心費」，令她哭笑不得。
帖文一出，立刻引起網民留言：
．「染得很均勻耶，而且好像更好看了」
．「技術真的好」
．「瞬間變情侶裝！」
．「跟老公說這是我特地去做的情人節手作內衣組」
．「恭喜老公獲得一件新內衣」
．「不說是染的，還以為是買回來的」
．「意外好看」
．「渾然天成耶」
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