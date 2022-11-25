日本沖繩鐵板燒餐廳噴火表演發生意外 5歲男童臉部手部嚴重灼傷
撰文：螢火蟲
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有餐廳會準備特殊表演環節，令不少食客慕名而來，但大家都容易忽略表演的危險性。日本沖繩一間鐵板燒餐廳日前發生意外，廚師表演點火時疑似失手，火焰直撲桌前父子，5歲男童的臉部、手部嚴重灼傷。
據日媒報導，日本沖繩豐見城市一間鐵板燒餐廳，於11月18日發生意外。該餐廳平時會於烹調時進行噴火表演，當日晚上廚師為一對父子表演時，疑因操作不當，不慎將酒精噴灑至兩人的方向，令火焰直撲父子，兩人被嚴重灼傷。
幸好現場有食客是醫護人員，即場為父子兩人的傷口降溫，並送院救治。5歲男童的臉部及手部嚴重灼傷，而男童父親的頸部也遭燒傷。餐廳店長事後道歉，餐廳更停業一星期，調查意外發生成因。
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